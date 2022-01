Sindrome di Marfan malattia Luna Ward, figlia di Luca/ “Scoprirlo fu una ‘tranvata’”

Luna Ward, uno dei tre figli del doppiatore Luca Ward, ha una rara malattia, la sindrome di Marfan. A parlare in maniera approfondita di questa rara patologia, è stato lo stesso celebre doppiatore e attore nella sua autobiografia ‘Il talento di essere nessuno’: “Abbiamo scoperto molto presto che Luna era affetta dalla sindrome di Marfan perché c’erano lievi problematiche legate all’apprendimento”.

Claudia Razzi e Giada Desideri, ex e moglie di Luca Ward/ Un doppio lunghissimo amore

Luna Ward, che quest’anno compie 12 anni, è affetta da questa patologia genetica che colpisce il tessuto connettivo, provocando numerosi sintomi di tipo cardiovascolare, polmonare, muscolo-scheletrico e oculare, e non solo: “Chi è affetto da questa patologia ha anche una predisposizione a una seria miopia con possibile distaccamento del cristallino, ma per Luna l’incidenza maggiore si riscontra sull’apparato scheletrico”. La povera figlia di Luca Ward è costretta ad indossare un busto per ben 23 ore al giorno, una vita quindi tutt’altro che normale rispetto ai suoi coetanei. Oggi la famiglia Ward è riuscita in qualche modo a metabolizzare l’accaduto, imparando a convivere con questa grave malattia, ma quando gli era stata comunicata la diagnosi è stata una vera “tranvata”, così come spiegato dall’attore ospite di Oggi è un altro giorno.

Cesare Bocci vs Mediaset/ Gf Vip al posto di Meraviglie: il post polemico

SINDROME DI MARFAN, MALATTIA DI LUNA WARD, FIGLIA DI LUCA: “NELLA PRIMA FASE…”

Luca Ward ha deciso di parlarne anche per sensibilizzare sull’accaduto: “Sono cose estremamente private e tali dovrebbero rimanere, ma visto come va la ricerca scientifica qui da noi, penso ci sia bisogno di sensibilizzare in tal senso più persone possibile”.

E per meglio dedicarsi alla cura della figlia, Giada Desideri, moglie di Luca Ward e mamma della piccola, ha deciso di lasciare il lavoro, senza dimenticarsi di altri problemi: “Nella prima fase della malattia di Luna, per esempio, sono diventato iperprotettivo nei suoi confronti, e ho trascurato un po’ Lupo. Mi sono mosso istintivamente a difesa del figlio in quel momento più debole, senza rendermi conto che stavo commettendo un grave errore”, ha raccontato ancora il doppiatore, che poi aggiunge: “È una cosa terribile a dirsi ma abbiamo constatato che, se si hanno maggiori disponibilità economiche, si ha la possibilità di curarsi meglio”.

Gigi Bici, mistero lettera anonima/ Roberta Bruzzone: “Solo opera di un mitomane"

© RIPRODUZIONE RISERVATA