Sinisa Mihajlovic e la leucemia/ “Ridotto all’osso, mi riprenderò muscoli e salute”

Qualcosa filtra dall’ospedale Sant’Orsola, dove Sinisa Mihajlovic è ricoverato per combattere la leucemia. Le parole dell’allenatore del Bologna sono riportate dal Resto del Carlino, che fa riferimento a chi gli ha fatto visita e ora parla dietro la garanzia dell’anonimato. «Piuttosto che perdere altri capelli, fatto che anche prima di oggi non mi faceva per nulla piacere, preferisco rasarmi a zero subito e tagliare la testa al toro». Così il tecnico serbo avrebbe parlato quando gli sono stati prospettati gli effetti della chemioterapia. Con il ritorno in panchina, a 40 giorni dalla diagnosi della malattia, è stata visibile a tutti la perdita di peso e tono muscolare. Il fisico di Sinisa Mihajlovic è apparso provato. E lui che è abituato ad essere in forma si sarebbe lamentato ripetutamente: «Sono ridotto all’osso e non ho più nemmeno un filo di muscoli». Ma la determinazione non manca al mister. «Di certo, assieme alla salute, saprò riprendermi anche quelli», ha aggiunto.

SINISA MIHAJLOVIC E LA LEUCEMIA

I medici comunque hanno rassicurato Sinisa Mihajlovic riguardo i cambiamenti fisici provocati dalle cure contro la leucemia. Li definiscono “fisiologici”, sono i segni che la chemioterapia sta lasciando sul corpo del paziente. Piccole indiscrezioni, tra frasi sparse e riportare a mezza bocca, che descrivono la complessità del momento, ma anche il coraggio di chi non vuole darsi per vinto. Bologna, e non solo, si interroga ogni giorno sui progressi della sua battaglia, del resto non è facile raccogliere una dichiarazione diretta di Mihajlovic, “blindato” tra le mura dell’ospedale con un velo di affettuoso silenzio tirato dalla moglie e dal resto della sua famiglia. Quel che sta filtrando in queste ore, come raccolto dal Resto del Carlino, è utile per capire come stanno procedendo le cure. Del resto non c’erano bisogno di conferme riguardo il coraggio e la forza di Sinisa Mihajlovic, a cui queste qualità non sono mai mancate.

