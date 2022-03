Sinisa Mihajlovic: “Leucemia è tornata”/ Allenatore Bologna “Darò lezione a malattia”

Sinisa Mihajlovic ha annunciato il ritorno della malattia (leucemia) in occasione della conferenza stampa di sabato 26 marzo, spiegando che la prossima settimana dovrà assentarsi per avviare un iter di cure utile a prevenire scenari peggiori: “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze – ha dichiarato l’allenatore del Bologna –. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, però dovrò assentarmi alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda”.

Mihajlovic "Ucraina? Io so cos'è la guerra"/ Si commuove e lascia conferenza Bologna

Sinisa Mihajlovic ha anche asserito che “questa volta mi vedete più sereno, perché so cosa devo fare e la situazione è molto diversa. Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi. All’inizio della settimana prossima sarò ricoverato in ospedale e so di essere in ottime mani. Seguirò la squadra dalla mia camera d’ospedale. Questo inizio di 2022 non è stato fortunato per la squadra, ma sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Io lotterò sempre insieme a loro e loro lotteranno per me. Non molleremo di un centimetro, risaliremo in classifica e tornerò qui. Voglio ringraziare il presidente e la città”.

DIRETTA/ Verona Bologna (risultato finale 2-1): Kalinic punisce i felsinei!

SINISA MIHAJLOVIC, LA MALATTIA È TORNATA: “RISPETTATE IL MIO DIRITTO ALLA PRIVACY”

Al termine dell’incontro con i giornalisti, Sinisa Mihajlovic, a proposito della recrudescenza della sua malattia, ha rivolto una richiesta ai giornalisti: “Rispettate il mio diritto alla privacy per il tempo che sarà necessario. Parlate di me come allenatore, ma lasciate l’uomo alle sue esigenze. Ci vediamo presto e forza Bologna”.

Ricordiamo che il 13 luglio 2019 il tecnico serbo aveva rivelato a tutti di soffrire di una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle cure, che gli avrebbero tuttavia impedito di svolgere regolarmente il ruolo di allenatore. Così fece e il 25 agosto, mentre si trovava ancora in cura presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e dopo 44 giorni di ricovero, Sinisa Mihajlovic tornò a sorpresa a sedersi in panchina nella gara d’esordio di campionato in casa dell’Hellas Verona.

DIRETTA/ Bologna Juventus (risultato finale 0-2) streaming: Morata e Cuadrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA