Sinisa Mihajlovic, conferenza stampa Bologna/ Diretta, info streaming e orario

SINISA MIHAJLOVIC COME STA? CONFERENZA STAMPA BOLOGNA: CHI SARÁ IL NUOVO L’ALLENATORE

Sinisa Mihajlovic parlerà in conferenza stampa questo pomeriggio, per fare chiarezza sul suo stato di salute e sul suo futuro nel Bologna. Secondo le indiscrezioni circolanti in queste ultime ore, riportate da numerosi organi di informazione online come Il Messaggero, e Tuttomercatoweb, l’allenatore serbo dovrebbe parlare in conferenza stampa dalle ore 16:30 di oggi pomeriggio da Casteldebole, la sede della compagine felsinea, che ricordiamo, si trova in ritiro da due giorni a questa parte in quel di Castelrotto, nel fresco dell’Alto Adige. Scopriremo quindi qualcosa in più in merito a quanto emerso in queste ore circa le condizioni fisiche dello stesso tecnico, che pare si sia sottoposto in questi giorni a degli accertamenti che avrebbero evidenziato un malanno, anche se non si sa bene cosa, e soprattutto, se costringerà lo stesso Mihajlovic a lasciare definitivamente la guida del Bologna, o a prendersi semplicemente una pausa.

SINISA MIHAJLOVIC: COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DELLA CONFERENZA STAMPA

Non vi sono comunque notizie certe, ripetiamo, in merito all’orario della conferenza, ne tanto meno sulla sua trasmissione in diretta, che ipotizziamo noi, potrebbe essere trasmessa sul sito ufficiale dello stesso Bologna, ma anche su Sky Sport 24, con la diretta streaming fornita dall’applicazione Sky Go riservata ai soli abbonati. I tifosi del Bologna sono in apprensione, e qualcuno sta iniziando a domandarsi chi potrebbe essere il prossimo allenatore della squadra felsinea nel caso in cui alla fine Mihajlovic dovesse fare un passo indietro. Al momento è difficile azzardare delle ipotesi, anche perché tutte le squadre hanno individuato il tecnico della prossima stagione, e fra i pochi allenatori liberi vi è Gennaro Gattuso, ex tecnico del Milan, che potrebbe essere interessato dall’idea di iniziare un nuovo progetto come quello appunto del Bologna. Quasi da escludere invece il ritorno di Pippo Inzaghi, ex allenatore degli emiliani ad inizio della scorsa stagione, poi esonerato per via di una serie di risultati negativi. Per quanto riguarda invece i classici “traghettatori”, attenzione a Claudio Ranieri, reduce da un’esperienza alla Roma, senza dimenticarsi di Stefano Pioli, che ha già allenato il Bologna in passato, iniziando tra l’altro la sua carriera proprio nelle giovanili rossoblu.

