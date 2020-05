Sirio Filippo Campedelli, fidanzato Marco Carta/ Il cantante “Il contrario di me!”

Pubblicità

Si chiama Sirio Filippo Campedelli ed è il fidanzato del cantante Marco Carta. Dopo il coming out dell’ex concorrente di Amici e vincitore di Sanremo, Sirio è stato super ricercatissimo tra coloro che volevano a tutti i costi dare un volto alla persona che è riuscita a fare breccia nel cuore di Marco. E quest’ultimo ha accontentato i suoi fan postando alcuni scatti sui social e presentandolo “ufficialmente” al suo grande esercito di estimatori. Sirio è anche la persona che è rimasta al fianco del cantante nei momenti più bui della sua vita personale, dalle accuse di furto che sconvolsero tutti fino al lutto che ha recentemente colpito Carta, in seguito alla morte dell’amata nonna. Di Sirio però, si sa molto poco, segnale della totale riservatezza che il giovane intende mantenere sulla sua vita privata. I suoi scatti compaiono infatti solo sulla pagina Instagram del fidanzato, ma sono rari, sempre molto composti e soprattutto non contengono alcun tag che possa rimandare alla sua pagina privata. Era stato proprio Marco, qualche tempo fa, ospite del programma di Caterina Balivo a raccontarci qualcosa in più sul suo conto: “Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito”, aveva confidato il cantante. “È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto”, aveva proseguito.

SIRIO FILIPPO CAMPEDELLI, FIDANZATO MARCO CARTA: VOGLIA DI NORMALITÀ

Sirio Filippo Campedelli e Marco Carta convivono ormai da tre anni ed a quanto pare entrambi avrebbero espresso il desiderio di diventare una famiglia, coronando il loro amore con le nozze e con un figlio. La decisione di mostrarsi pubblicamente in alcune foto molto apprezzate sui social del fidanzato è giunta solo dopo il coming out di quest’ultimo avvenuto nello studio di Domenica Live, al cospetto della conduttrice Barbara d’Urso. Ancora una volta, a fornire ulteriori dettagli – pochissimi – sulla loro storia d’amore era stato proprio il cantante che aveva ribadito l’estrema voglia di riservatezza del compagno spiegando: “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque”, ma lasciando comunque aperte le porte. La loro prima foto di coppia è giunta il 30 novembre scorso, in pieno clima pre-natalizio. Un mese esatto dopo Marco aveva postato un secondo scatto che li vedeva insieme e nella quale il cantante chiosava il suo pensiero riassumendo l’anno che stava per chiudersi, “Sempre a fianco ad un amore unico”. Negli ultimi mesi non ci sono state altre foto insieme ma la loro relazione dovrebbe proseguire spedita senza intoppi.



