Sirius, Nicola Vivarelli/ Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca ancora: “Sei finto!”

Nello studio di Uomini e Donne, l’arrivo di Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di 26 anni il cui vero nome è Nicola Vivarelli, ha scombussolato tutti. Il ragazzo, che è dunque a tutti gli effetti un nuovo cavaliere del trono Over (nonostante la giovanissima età), è più che convinto della sua scelta di corteggiare una donna più grande di ben 45 anni. Nello studio ha però trovato una grande nemica che ora ha puntato su di lui tutte le sue attenzioni: Tina Cipollari. Dopo lo sfogo visto nel corso della puntata di lunedì scorso, oggi la bionda opinionista torna all’attacco, più determinata che mai. Tina continua infatti a punzecchiare Sirius, additandolo come “finto”. “Tu non avrai bisogno di tutti questi soldi per portare Gemma in vacanza, la puoi anche portare sulla spiaggia di Passo Scuro”, ironizza la Cipollari sulla loro possibile estate insieme.

Sirius ancora nel mirino di Tina Cipollari: nuovi attacchi a Uomini e Donne

Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, non si smuove più di tanto di fronte alle numerose accuse ricevute in studio a Uomini e Donne da dame e opinionisti. Anzi, si dice sempre più colpito dall’eleganza e dalle femminilità portata anche in passerella dalla sua Gemma Galgani. Tina Cipollari però non demorde e, anzi, continua a punzecchiarlo, anche notando i voti alti messi ad altre dame: “Eh certo, con la fidanzata che ti ritrovi!” sottolinea. E se, al momento, nessuno crede al suo interesse per la Galgani, la dama del trono Over appare particolarmente emozionata per questo nuovo incontro, per questa svolta incredibile nel suo percorso. La domanda che si pongono tutti però è: quanto durerà?



