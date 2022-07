Sissi a Battiti Live 2022, ma l’esibizione viene tagliata/ Bufera sul web: “Vergogna”

Sissi a Battiti Live 2022: mistero sull’esibizione tagliata

Come accaduto negli scorsi anni, anche l’edizione 2022 di Battiti Live, tra gli artisti, ha arruolato diversi ex allievi della scuola di Amici. Nelle varie tappe si sono così esibiti Alex, Luigi Strangis e Albe affiancati anche dagli ex compagni ballerini che, oggi, fanno parte del corpo di ballo dello show itinerante musicale. Sul palco di Battiti Live 2022 è arrivata anche Sissi che, con la sua voce, ha incantato i fan del talent show di Maria De Filippi.

Elisabetta Gregoraci: gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live scompare/ Web in rivolta

Sissi è stata protagonista di una performance durante la tappa del Battiti Live 2022 a Gallipoli, trasmessa in questi giorni da Italia 1. Durante la lunga serata sono state trasmesse tutte le esibizioni tranne quella di Sissi. Cos’è successo all’esibizione dell’ex allieva di Amici? Perchè non è andata in onda?

Battiti Live 2022 Gallipoli/ Scaletta e diretta 26 Luglio: Damante chiude la serata!

Web in rivolta per la cancellazione dell’esibizione di Sissi a Battiti Live 2022

I fans di Amici 21 e di Sissi stavano aspettando con ansia la puntata del Battiti Live 2022 da Gallipoli redendosi, però, conto, che l’esibizione era stata tagliata. Non si sa il motivo che avrebbe portato alla cancellazione dell’esibizione della cantante, ma sul web, è stata immediata la reazione degli utenti.

Su Twitter, dopo aver commentato la scelta di Mediaset di togliere la gaffe di Elisabetta Gregoraci su Alvaro Soler, gli utenti si sono scagliati contro la scelta di tagliare l’esibizione di Sissi come potete vedere dal tweet qui in basso.

Elisabetta Gregoraci "Alvaro Soleil", gaffe in diretta e pioggia di critiche/ "Impara l'anno prossimo"

il coraggio di togliere l’esibizione di sissi da battiti live. che vergogna.

mai famosi — gio (@sissixcutiiee) July 26, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA