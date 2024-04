SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 10 aprile: numeri vincenti (15/2024)

È immancabile l’appuntamento del mercoledì con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, in programma anche oggi, 10 aprile 2024, per il concorso numero 15 dell’anno. L’ambito “6” manca da un po’. L’ultima volta che è stato assegnato era il 28 febbraio e a festeggiare è stata Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. Le scorse estrazioni non sono state purtroppo altrettanto fortunate. Chissà che non lo sia quella odierna. Le dita ovviamente sono incrociate, soprattutto per i tanti nostri lettori che si dilettano con questo concorso. Scopriremo se qualcuno di loro ha vinto soltanto alle 20.00.

Per coloro che non conoscessero oppure non ricordassero le modalità di gioco, possiamo andare a ripescare le regole. È necessario scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90 e sperare che 6 di questi corrispondano a quelli della combinazione vincente, indipendentemente dalla sequenza di uscita. È possibile anche lasciare la selezione alla casualità tramite la relativa opzione automatica. Il costo minimo di una schedina è di 5 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LA SCORSA ESTRAZIONE

In attesa che arrivi l’esito dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 10 aprile 2024, può essere utile andare e rileggere cosa è successo in quella della scorsa settimana, ovvero il 3 aprile 2024. La combinazione vincente è stata 4, 27, 28, 41, 66 e 75. Non è stato assegnato purtroppo nessun punto “6”. Sono stati realizzati tre punti “5” da 1.639,99 euro ciascuno, 113 punti “4” da 105 euro, 1.308 punti “3” da 43,72 euro e 7.341 punti “2” da 10,23 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 8.665 per un importo pari a 144.697,16 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 15 DEL 10/04/2024

Combinazione vincente

