SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 10 gennaio 2024: numeri vincenti (2/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 10 GENNAIO 2023

Oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, come di consueto in ogni mercoledì si terrà il nuovo appuntamento settimanale con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il concorso che mette in palio diversi premi entro un massimo di 150mila euro. L’appuntamento odierno è il secondo che si tiene nel 2024, mentre le estrazioni, come anticipato, vengono fatte solamente una volta a settimana, alle ore 20.

Il premio massimo in palio nel SiVinceTutto Superenalotto è di 150mila euro che, tuttavia, non spetteranno tutti a colui che riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri protagonisti dell’estrazione. Il montepremi, infatti, viene proporzionalmente suddiviso tra i vincitori, in base alla quantità di numeri indovinati. La cifra massima, ovviamente, è associata a tutti e 6 i numeri vincenti, mentre la minore tra 5 categorie di vincite spetta a chi ne indovina solamente 2. Nell’estrazione di mercoledì 3 gennaio del SiVinceTutto Superenalotto, per fare un esempio, il premio massimo assegnato è valso 1.035,18 euro ai 5 giocatori che hanno indovinato 5 numeri, mentre il minore valeva poco più di 10 euro, vinti dai ben 7.581 giocatori che hanno indovinato i punti da 2.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Sempre rimanendo nell’ambito dei premi in palio nel SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo che nel corso dell’anno che si è appena concluso sono stati assegnati un totale di 3 premi da 6 punti. L’ultimo tra questi si è registrato a Fano (Pesaro e Urbino) il 21 giugno, con un valore di 21.635,54 euro, preceduto dai 43.563,72 euro vinti a Nuoro il 23 marzo. Infine, il primo dei premi da 6 del 2023 era stato vinto il 16 febbraio a Porto Torres.

Il grosso vantaggio del SiVinceTutto Superenalotto è che, seppur i premi siano minori della maggior parte degli altri concorsi a premi, è veramente facile sia vincere che piazzare la propria scommessa. Nella schedina, infatti, bisognerà indicare 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, mentre basterà indovinarne 6 o meno per portarsi a casa qualche premio. Il costo di una singola scommessa è di 5 euro, che possono essere raddoppiati per puntare su 24 (invece che 12) numeri. Chi fosse, invece, indeciso potrebbe anche farsi assegnare 12 numeri casuali con cui partecipare all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto.

