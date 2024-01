SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 3 gennaio 2024: numeri vincenti (1/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Come accade ogni settimana, noi del Sussidiario.net abbiamo raccolto i numeri vincenti con le regole e le statistiche del gioco. Ricordiamo che i numeri estratti si potranno controllare sul sito ufficiale di SisalTv o sul sito ufficiale del SiVinceTutto.

Nel caso di giocata avanzata di persona, in ricevitoria, è possibile controllare i numeri vincenti anche in tabaccheria o dove questa è stata inoltrata. Non dimentichiamo inoltre il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: UN’ESTRAZIONE A SETTIMANA

Come ogni mercoledì, anche oggi l’appuntamento è con l’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, gioco che si tiene una volta a settimana e che permette di vincere premi che arrivano fino a 150.000 euro. Si tratta di un gioco che mette in palio premi più bassi rispetto a quelli di altri concorsi ma comunque molto interessanti, anche alla luce delle regole, semplicissime.

Nell’ultima estrazione del gioco, quella numero 252 del 27 dicembre 2023. I numeri vincenti sono stati 2, 41, 48, 71, 72 e 88. In questa estrazione nessuno ha indovinato i 6 numeri mentre 2 giocatori hanno messo a segno la vittoria da punti 5 ottenendo 2.291,28 € ciascuno. 103 giocatori hanno indovinato 4 numeri per 107,30 €. 1080 concorrenti, invece, hanno indovinato 3 numeri vincendo 45,55 € ciascuno. 6492 hanno indovinato infine 2 numeri per 10,77 € ciascuno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE

Ogni mercoledì si tiene un’estrazione del Sivincetutto Superenalotto: il montepremi del gioco viene interamente distribuito tra i giocatori vincenti del concorso che si tiene una volta a settimana. I numeri dovranno essere 12 e dovranno essere compresi fra 1 e 90. Ogni giocata ha il costo di 5 euro. È poi possibile, con 10 euro, giocare due combinazioni di 12 numeri, oltre a quella da una. Si può optare anche per la scelta casuale dei 12 numeri. La schedina si dovrà inoltrare presso un punto vendita Sisal o online, sul sito ufficiale del gioco. Per vincere bisogna indovinare almeno 2 dei 12 numeri giocati al SiVinceTuttoSuperenalotto. Il premio massimo si ottiene indovinando 6 numeri su 12.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 1 DEL 03/01/2024

Combinazione vincente

68 – 48 – 10 – 31 – 82 – 71











