Scatta come ogni mercoledì anche oggi, 11 settembre 2024, il concorso con i numeri Sivincetutto Superenalotto, precisamente il numero 236 del 2024. Fra qualche ora, di preciso alle ore 20:00, il pallottoliere ci restituirà i numeri vincenti del gioco che ci permette di “vincere tutto”. Già, avete capito bene, perchè lo Stato ridistribuisce in caso di vittoria l’intero montepremi, che non è esagerato, 150mila euro, diviso fra i vari giocatori. Ok, la cifra non è pazzesca e di quelle che ti cambiano la vita, ma in ogni caso rappresenta un ottimo gruzzoletto che si ottiene ovviamente senza fare alcuno sforzo.

Bhe, se per caso vi abbiamo convinto e voleste provare il brio di giocare al Sivincetutto Superenalotto in vista dell’estrazione di oggi, vi spieghiamo come fare, e non serve una laurea in ingegneria per capirlo. Ci sono in totale novanta numeri, e voi dovrete giocarne 12: vince chi ne becca sei. Tutto semplice no? Più o meno, visto che le combinazioni sono infinite, un po’ più basse rispetto al Superenalotto, il gioco “cugino”, ma in ogni caso altissime, di conseguenza serve davvero che la Dea Bendata ci individua e ci dia un bel bacio in fronte.

In ogni caso non serve che indovinate tutti i sei numeri, anche con 5 si vince un bel premio, mentre il bottino più magro è quello se si azzeccano due cifre in totale su sei. Ma quali sono stati i numeri sorteggiati durante la precedente estrazione del Sivincetutto Superanelotto? Il pallottoliere ha restituito il 41, il 49, il 60, il 69, il 76 e l’88, quindi nessun numero “basso”, ma cifra piuttosto altine: difficile azzeccare una combinazione del genere ed in effetti nessuno ci è riuscito.

Durante l’estrazione di mercoledì scorso, infatti, sono state realizzate 6.724 vincite, per un montepremi di 137.013 euro, ma nessuno ha portato a casa il malloppo più importante. Quelli che hanno fatto 5 hanno ottenuto 1.553,02 euro, quindi 151,84 euro per i 4, poi 57,75 euro per i 3, e infine i 12,30 euro per i 2.