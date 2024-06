Sivincetutto Superenalotto, estrazione di oggi 12 giugno 2024/ I numeri vincenti (224/2024)

Mancano poche ore, poi potremo scoprire anche oggi, mercoledì 12 giugno 2024, i numeri vincenti del concorso Sivincetutto Superenalotto, per l’estrazione numero 224/2024. Il mercoledì è un appuntamento fisso per molti italiani con quello che è uno dei giochi più recenti introdotti nel BelPaese. Per chi non lo avesse mai sentito prima è una sorta di “evoluzione” del classico Superenalotto ma lo scopo è sempre lo stesso: individuare i numeri vincenti e portarsi quindi a casa il massimo bottino. In totale bisognerà centrarne 6 (come appunto il Super), ma giocandone 12 in una fascia compresa fra l’1 e il 90.

Sono un po’ di estrazioni che comunque non esce la sestina fortunata e anche una settimana fa, in occasione della giocata del 5 giugno 2024, nessuno ha centrato il fatidico 6 che era composto dal 20, il 36, il 37, quindi il 42, il 50 e il 78. In totale sono state realizzate 7.237 vincite, come fatto sapere dal sito ufficiale della Sisal, per un montepremi che è stato di 144.696 euro. A coloro che hanno individuato il 5 sono andati 1.639,99 euro per un totale di 4.919 euro di montepremi. A seguire il 4 con 77 vincite, leggasi 154,10 euro a testa per un totale di 11.865 euro, poi ai 3 54,39 euro a testa per un totale 52.812 euro e infine 12,14 euro a quelli che hanno individuato il 2, che sono stati in totale 6.186.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 12 GIUGNO 2024: IL 4 REGALA GIÀ DELLE GIOIE

E’ chiaro che per portarsi a casa qualcosina bisogna provare a fare 5, ma anche il 4 può regalare una cena, di conseguenza ci sono almeno tre possibilità per tornare a casa con il sorriso sulla faccia.

Ricordiamo che il Sivincetutto Superenalotto è un gioco decisamente particolare in quanto tutto il montepremi viene messo in palio, di conseguenza non si va ad accumulare come il Superenalotto, creando poi un ricchissimo bottino, ma ogni mercoledì tutto ciò che viene giocato, escluse le tasse ovviamente, viene rimesso in circolo. Perchè non tentare la fortuna giocando i numeri vincenti del Sivincetutto Superenalotto? Vi bastano solo 5 euro per una schedina.

