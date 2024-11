NUOVO MONTEPREMI IN PALIO COL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Se siete pronti a inseguire un’incredibile vincita, allora siete tra coloro che attendono la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco che mette in palio il montepremi in un’unica serata, quella di oggi, mercoledì 13 novembre 2024, così come tutte quelle passate e future. L’attesa dei numeri vincenti è già cominciata, soprattutto per chi ha già avuto modo di effettuare la propria giocata. A tal proposito, avete compiuto la vostra scelta numerica? Nello specifico bisogna scegliere 12 numeri compresi tra 1 e 90, per ottenere così una giocata al costo di 5 euro con cui provare a indovinare 6 numeri.

L’obiettivo è centrare tutta la combinazione fortunata, d’altra parte ci sono comunque cinque categorie di vincita in totale, quindi se la corrispondenza dovesse rivelarsi parziale, potreste comunque ottenere un premio. Non sapete come scegliere i numeri da giocare, perché siete a corto di ispirazione? Allora affidatevi alle schedine precompilate o ai sistemi, oltre ai QuickPick, e poi attendete l’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto.

LE ULTIME VINCITE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Potete giocare al SiVinceTutto Superenalotto tutti i giorni fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione, che cade sempre di mercoledì, e potete farlo online, ma potete anche affidarvi alle ricevitorie Sisal. Per quanto riguarda le vincite, possiamo illustrarvi il dettaglio dell’ultimo concorso con le quote specifiche per provare a stuzzicare il vostro appetito. Mercoledì scorso sono state realizzate 9.841 vincite, quindi nel complesso sono stati vinti 146.804 euro. Un gran bel bottino, nonostante non ci sia stato nessuno in grado di centrare la sestina. Ma ci sono stati ben tre giocatori che hanno sfiorato l’impresa, fallendola per un solo numero della sestina: il premio nel loro caso è di 1.663,90 euro.

Passiamo ai 79,20 euro vinti da coloro che hanno centrato il 4: le schedine fortunate sono 152. Si arriva a quota 1.546 per quanto riguarda invece i punti 3, ognuno dei quali frutta un premio di 34,66 euro. Infine, il premio consolatorio di 9,36 euro per chi è riuscito a indovinare solo due numeri vincenti: in questo caso la platea di giocate fortunate è di 8.140.

SiVinceTutto Superenalotto n. 246 del 13/11/2024

Combinazione vincente

