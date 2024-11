Come prendere parte al concorso del Sivincetutto Superenalotto? Per partecipare le regole sono molto semplici, come abbiamo già visto: vanno scelti dodici numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 90. Ma dove si può avanzare la giocata al concorso del Sivincetutto? I giocatori potranno avanzare la propria combinazione preferita online, registrando il proprio conto gioco gratuito in uno dei siti abilitati.

È possibile poi giocare anche tramite lo smartphone, tramite un’applicazione apposita. Infine, ricordiamo che si può giocare in una delle tante ricevitorie che troviamo sul territorio nazionale: in questo modo i giocatori avranno la possibilità di partecipare al concorso in maniera semplice e certamente più immediata, essendo molto facile avanzare la propria giocata in presenza.

SiVinceTutto Superenalotto n. 245 del 06/11/2024

Combinazione vincente

54 – 16 – 22 – 42 – 11 – 18

Ma come si prende parte a questo gioco che una volta a settimana tiene con il fiato sospeso tutti i giocatori? Per partecipare al gioco vanno scelti 12 numeri che dovranno essere compresi tra l'1 e il 90. Dopo aver scelto la combinazione sulla quale si vuole puntare, al costo di cinque euro, bisognerà solamente aspettare l'orario dell'estrazione, ovvero le 20.30.

I numeri si possono scegliere di propria volontà, in base a quali siano le proprie combinazioni preferite, oppure affidandosi alla fortuna con un QuickPick, le schedine precompilate o ancora un sistema. Per partecipare al concorso, la giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 18.564 combinazioni. Inoltre si può anche tentare la fortuna con una giocata in abbonamento, fino a cinque concorsi consecutivi. Non dimentichiamo poi che il gioco vedrà estratta una combinazione da sei numeri nonostante se ne giochino 12: Sono dunque doppie le chance di vincita.

L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Prima di andare a conoscere la combinazione da sei numeri di oggi, che potrebbe regalare a qualcuno la gioia della vittoria, torniamo indietro nel tempo e andiamo a vedere cosa è accaduto una settimana fa, nel concorso numero 244 dal lancio del gioco. Il 30 ottobre 2024 la combinazione dei sei numeri ha visto estratti i seguenti: 9, 48, 70, 85, 86 e 89.

Sono proprio queste le cifre che hanno regalato a più di qualcuno una bella soddisfazione anche se non è arrivato il premio massimo, quello da “punti 6”. Sono stati due i giocatori che invece hanno indovinato 5 numeri portando a casa 2.471,51 €. In 109, invece, hanno indovinato 4 numeri ottenendo 109,37 € ciascuno. 1193 i giocatori che hanno indovinato 3 numeri, per una vittoria da 44,48 € ciascuno e infine 7253 quelli che hanno messo a segno la vittoria da 2 numeri, per 10,40 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 8.557 vincite, per un totale di 145.360 €.