E’ giorno di Sivincetutto Superenalotto. Come ogni terzo dì della settimana anche nelle prossime ore di oggi, mercoledì 7 agosto 2024, scopriremo i numeri vincenti dell’estrazione numero 232 del 2024. L’appuntamento, come sempre, è alle 20:00 di questa sera, con il pallottoliere che restituirà sei numeri dall’uno al novanta, quelli ovviamente vincenti. Come qualcuno di voi avrà intuito, la particolarità del gioco Sivincetutto Superenalotto è che, a differenza del normale Super, il montepremi viene tutto devoluto ai vincitori nel caso in cui si azzeccassero i famosi sei, di conseguenza vincere permetterebbe di portarsi a casa svariati migliaia di euro, vedendo la propria vita migliorare in maniera significativa.

Per fare un esempio, durante l’ultima estrazione del gioco del Sivincetutto Superenalotto, quella del 31 luglio 2024 scorso, il bottino totale è stato di 137.206 euro, ma nessuno ha individuato il fatidico sei. E’ stato invece centrato il 5, due fortunati vincitori che si sono assicurati 2.333,05 euro a testa, mentre i 4 sono stati ben 94 con un montepremi di 119,71 euro a testa. 1325 coloro che hanno fatto tre e che si sono assicurati 37,80 euro, infine, il premio di consolazione dedicato ai 2, 7.099 giocatori del Sivincetutto Superenalotto che hanno vinto 10,03 euro a testa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE: LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un totale quindi di 8.520 vincite grazie alla combinazione vincente che è stata 9, 46, 50, 58,. 63 e 90. Ma sapete come si gioca al Sivincetutto Superenalotto? Dovrete “semplicemente” fare 6, individuando quindi sei numeri compresi fra l’uno e il novanta ma giocandone 12.

Non sarà assolutamente semplice beccare la sestina fortunata dell’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, ma spesso e volentieri giocando numeri a caso si hanno maggiori chance di vincere rispetto a chi gioca i sistemi, pagando anche delle belle cifre. Ricordiamo che per giocare a questo gioco non dovrete fare altro che recarvi in ricevitoria prima delle ore 20:00, giocando la vostra schedina. In alternativa si può tentare la fortuna online o via app.

