SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi 17 aprile: i numeri vincenti (216/2024)

Tra le estrazioni di oggi c’è pure quella del SiVinceTutto, il gioco associato al Superenalotto. I suoi numeri vincenti stanno per rubare la scena e attirare l’attenzione dei giocatori che hanno deciso di sperare in un regalo dalla fortuna. In attesa di scoprire la sestina fortunata e le nuove quote, possiamo ricapitolare cos’è successo mercoledì scorso. Nessuno è riuscito a fare il colpaccio, ma c’è un giocatore che lo ha sfiorato.

Anziché indovinare i 6 numeri, ne ha centrati 5. La sua delusione, però, sarà durata poco, visto che ha vinto 4.981,58 euro. Ci sono poi le altre categorie di vincita. Dunque, con il 4 sono stati vinti 107,27 euro. I premi assegnati in questo caso sono stati 112. Hanno conquistato 39,73 euro coloro che hanno centrato tre numeri della sestina fortunata. Le vincite in questo caso sono state 1.346. Le quote di SiVinceTutto Superenalotto vengono completate dalle 7.505 vincite per il 2, con cui sono stati vinti 10,13 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, GIOCATA IN RICEVITORIA O SCHEDINA ONLINE?

Tra poco dovrete occuparvi della verifica delle giocate del SiVinceTutto Superenalotto, ma c’è chi è ancora alle prese con le schedine. In vista della nuova estrazione, è importante sapere come si gioca. Le modalità previste sono semplici. La schedina di 5 euro va compilata con 12 numeri. Potete scegliere tra 1 e 90 compresi. Il ricevitore dovrà poi convalidare la giocata. Se non avete la possibilità di recarvi in una delle ricevitorie italiane, potete giocare online. Il costo non cambia, così come le modalità.

Non variano neppure le probabilità. A tal proposito, questo gioco si rivela particolare, perché i numeri da indovinare sono 6, ma quelli da giocare sono praticamente il doppio. Questo però non vuol dire che vincere al SiVinceTutto Superenalotto sia semplice. Dunque, massima attenzione con la sestina fortunata e i vari premi. L’importo è frutto della ripartizione del montepremi tra le varie categorie. Buona fortuna!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 216 DEL 10/04/2024

Combinazione vincente

–











