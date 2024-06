SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 19 giugno 2024/ I numeri vincenti (225/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ESTRAZIONE NUMERO 225 DEL 19 GIUGNO 2024

È mercoledì e – come da tradizione – torniamo ancora una volta a parlarvi dell’estrazione del SiVinceTutto, il gioco ‘collaterale’ nato dalle costole del Superenalotto e pensato per dare a tutti voi giocatori che intendete sfidare la Dea Bendata e siete rimasti delusi dal concorso superenalottifero di ieri, la possibilità di portarsi a casa l’intero jackpot in una semplice scommessa dal costo esiguo! L’opportunità che vi concede il SiVinceTutto Superenalotto è solamente una ogni settimana, puntualissima (salvo festività in cui la sorte va in vacanza) tutti i mercoledì: i numeri vincenti arriveranno tra noi non prima delle ore 20 in punto e – per ore, ma solo per poche ore – potrete ancora giocare la vostra combinazione (speriamo) fortunata.

Prima di ricordarvi le regole, vale sicuramente la pena fare un rapido excursus sugli ipotetici premi che potreste portarvi a casa perché questo gioco funziona in modo del tutto differente rispetto a tutti i suoi colleghi. Infatti, il SiVinceTutto mette in palio – richiamando il Superenalotto – un jackpot complessivo da 150mila euro che attende solamente un fortunato che riesca ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti; ma la particolarità è che il bottino in ogni caso dovrà essere ripartito tra tutti i vincitori, con valori che variano in base a quanti numeri siete riusciti ad indovinare.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Per comprendere meglio come funzionano i premi del SiVinceTutto Superenalotto (e a breve arriveremo alle promesse regole) possiamo dare un’occhiata alle ultime estrazioni in cui nessuno tra i tanti vincitori – in media 9/10mila persone – è riuscito ad indovinare tutti i numeri fortunati: le vincite sono ammontate in media tra i circa 1.500 euro e il consueto minimo sindacale che ammonta sempre a 9 o 10 euro, con alcuni centesimi di corredo. Le volte in cui qualcuno ha indovinato tutti i numeri del SiVinceTutto Superenalotto, invece, il premio è sempre ammontato circa a 40mila euro, con un massimo che difficilmente ha superato (e dobbiamo tornare con la mente al luglio del 2021) i 60mila.

Ora, manca solamente un dettaglio: come si gioca e quali sono le regole? La risposta è semplice, perché tutti voi giocatori dovrete solamente indicare al costo di 5 euro un massimo di 12 numeri sull’apposita schedina e poi attendere pazientemente l’estrazione serale. I numeri tra cui scegliere nel SiVinceTutto – esattamente come nel Superenalotto – vanno dall’1 fino al 90, mentre della vostra scommessa sarà sufficiente che 6 corrispondano a quelli estratti per portarvi a casa il massimo premio in palio.











