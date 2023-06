SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 21 giugno: numeri vincenti (225/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, 21 GIUGNO 2023

Torna puntuale anche oggi, mercoledì 21 giugno, l’appuntamento settimanale con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, arrivato alla sua 225esima estrazione annuale. Per conoscere i 6 numeri vincenti della giornata di oggi, come di consueto, bisognerà attendere almeno fino alle ore 20, quando verranno estratti ufficialmente, ma nel mentre c’è sempre tempo per scoprire un paio di curiosità su questo apprezzatissimo gioco!

Nel SiVinceTutto Superenalotto, per esempio, non si vincono quote fisse, ma il premio varia di estrazione in estrazione, in base a quanti complessivamente ne vengono assegnati nel corso della giornata e può arrivare ad un massimo di 150mila euro per chi indovina tutti e 6 i numeri vincenti. Per capire meglio il funzionamento del montepremi, in occasione dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, quella che si è tenuta mercoledì 14 giugno, i numeri vincenti erano stati: 41 – 33 – 51 – 56 – 82 – 89, ma nessun giocatore era riuscito ad indovinarli tutti. 2 giocatori, invece, hanno indovinato i punti da “5” che gli sono valsi 2.634,36 euro a testa, mentre ben 6.354 giocatori avevano indovinato i punti da “2” dal valore di 12,65 euro a testa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

L’assenza della combinazione da “6” indovinata nel SiVinceTutto Superenalotto si ripete da parecchie estrazioni, ragione per cui ora la Dea Bendata potrebbe decidere, magari proprio oggi, di premiare un qualche giocatore. Ricordiamo, infatti, che l’ultima “6” venne assegnato il 23 marzo ad un giocatore di Nuoro che si portò a casa ben 43.563,72 euro, mentre il precedente risaliva al 16 febbraio grazie ad una scommessa piazzata da Porto Torres.

Mentre attendiamo l’estrazione di questa sera del SiVinceTutto Superenalotto, che si terrà alle ore 20, ripassiamo anche brevemente le poche e semplicissime regole che i giocatori devono rispettare per piazzare la loro scommessa. Si tratta, a conti fatti, di un gioco veramente semplice che richiede ai giocatori di indicare sulle schedine apposite 12 numeri tra l’1 e il 90, attendendo poi le ore 20 per scoprire quali sono i numeri vincenti. Piazzare una scommessa nel SiVinceTutto Superenalotto costa appena 5 euro e si può procedere recandosi in una ricevitoria Sisal, tramite il sito ufficiale del gioco, oppure utilizzando l’app dedicata MyLotteries.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 21 GIUGNO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











