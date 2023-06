SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 14 giugno (224/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL “SEI”

Il mercoledì porta con sé l’estrazione dei numeri del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 14 giugno 2023 (concorso 224/2023)! Come ogni settimana, l’attesissimo sorteggio avverrà alle ore 20, perciò c’è ancora tempo in cui qualche giocatore potrebbe farsi prendere dalla frenesia e rischiare così di perdere la concentrazione. Per restare ben saldi con i piedi per terra, vediamo rapidamente che cosa è successo durante il concorso precedente e quanti premi sono stati acchiappati.

La combinazione di numeri vincenti del precedente concorso del SiVinceTutto Superenalotto era composta da: 21 – 38 – 43 – 59 – 60 – 79. Anche la scorsa settimana non è stato acchiappato nessun “6” ed è stato soltanto uno dei punti “5”, per un valore di 5.310 euro. Totalizzati poi 74 punti “4” da 173 euro e 994 punti “3” da 57 euro. Registrati ancora 6.389 punti “2” che sono valsi 12 euro l’uno. In totale le vincite realizzate lo scorso mercoledì sono state 7.458 per un importo complessivo di 156.125 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Ultimi momenti che precedono l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto di oggi 14 giugno (concorso 224/2023). Sapete già come si gioca e quali sono le regole per prendere parte a questo nuovo concorso, che si tiene ogni mercoledì? Se avete ancora qualche dubbio, eccovi un riepilogo semplice e veloce da consultare.

Per scommettere al SiVinceTutto si compila la schedina apposita con 12 numeri, che devono essere compresi tra 1 e 90. Il costo per partecipare è pari a 5 euro. L’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico e si svolge nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, a cura e garanzia di Sisal e della stessa Agenzia. In particolare, ogni numero della combinazione fortunata è sorteggiato tramite macchine estrattrici certificate e il processo avviene una volta a settimana, come anticipato, cioè ogni mercoledì alle ore 20 in punto. Per eventuali dubbi relativi al regolamento di gioco è possibile in qualsiasi momento consultare la sezione regolamenti del sito ufficiale.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 14 GUGNO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











