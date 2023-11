SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 22 novembre 2023 (247/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, come ogni mercoledì, c’è una nuova estrazione settimanale del Sivincetutto Superenalotto. L’estrazione avviene il mercoledì alle ore 20 e noi del Sussidiario.net abbiamo raccolto i numeri vincenti con alcune informazioni utili relative al gioco. Per controllare poi la giocata basta andare sul sito di SisalTv o consultando il sito ufficiale del SiVinceTutto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 15 novembre 2023 (246/2023)

Anche sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno riportati i numeri vincenti. Se la giocata è stata avanzata in ricevitoria, si può portare anche la schedina cartacea per vedere se la propria giocata sia vincente. Siamo pronti a scoprire i numeri vincenti di oggi, 22 novembre. Buona fortuna a tutti!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 8 novembre 2023 (245/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2023 RICCA DI PREMI?

Nuovo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto, concorso a premi nel quale si può vincere fino a 150mila euro. Siamo arrivati al concorso n. 247 del gioco, che vede un’estrazione a settimana, appunto ogni mercoledì, alle ore 20. Nel gioco non ci sono premi fissi: infatti, ci sono in palio fino a 150mila euro. Questi saranno ripartiti tra i vari giocatori che indovinano numeri, su base proporzionale. In base ai numeri indovinati ad ognuno verrà assegnato un premio.

Chi indovina infatti 6 numeri, vince il premio più alto ma non l’unico. Infatti, esistono anche altre categorie di vincita. Nell’ultima estrazione, ad esempio, 5 giocatori hanno vinto 843,92 € indovinando 5 numeri. 109 giocatori hanno portato a casa 112,03 € ciascuno con 4 numeri. In questa ultima estrazione del SiVinceTutto sono state realizzate 9.739 vincite, per un totale di 148.866 €

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 30 Ottobre (244/2023)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

L’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si tiene ogni mercoledì, con un’estrazione settimanale. I premi per chi vince non sono altissimi ma chi sceglie di partecipare al concorso può comunque portare a casa delle cifre interessanti. Per giocare, le regole sono poche e semplici: basterà recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal e scegliere 12 numeri compresi tra l’1 e il 90. Per vincere il massimo si dovranno indovinare 6 numeri. Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto basta puntare 5 euro: l’estrazione verrà effettuata ogni sera alle ore 20 in punto. Ricordiamo anche che per giocare ci si può recare anche sul sito ufficiale del gioco, o ancora sull’app MyLotteries. Dopo aver scelto, basterà attendere le 20 per vedere i numeri vincenti.

SiVinceTutto Superenalotto n. 247 del 22/11/2023

Combinazione vincente

76 – 56 – 61 – 63 – 36 – 79











© RIPRODUZIONE RISERVATA