SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Mercoledì 10 Luglio (228/2024)

Si avvicina lentamente l’orario di estrazione del Sivincetutto Superenalotto. Mancano infatti pochi minuti alle ore 20:00 di conseguenza come ogni mercoledì anche oggi, 10 luglio 2024, scopriremo a breve i numeri vincenti, la famosa mezza dozzina che speriamo possa essere azzeccata da qualcuno di voi. Anche oggi la nostra redazione vuole venirvi in aiuto se siete incerti su quali numeri giocare, regalandovi una combinazione che ovviamente si spera possa essere quella fortunata.

Vi ricordiamo che per l’estrazione di oggi, 10 luglio 2024, del Sivincetutto Superenalotto. dobbiamo giocare 12 numeri fra l’1 e 90, e cominciamo con un nostro classico come quello del giocarsi la data odierna, quindi 7, 10, 20 e 24. Proseguiamo con il 30 e il 40 per completare i primi sei, aggiungendoci il 51, il 55 e il 70, e completando i nostri dodici, si spera fortunati, con l’81 e il 90. Augurandovi tanta fortuna vi lasciamo all’estrazione di oggi del Sivincetutto Superenalotto.

SiVinceTutto Superenalotto n. 228 del 10/07/2024

Combinazione vincente

33 – 88 – 44 – 9 – 19 – 83

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA…

Per tutti gli amanti del gioco Sivincetutto Superenalotto l’attesa è finita. Oggi, mercoledì 10 luglio 2024, andremo infatti a scoprire quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione odierna, precisamente la numero 228 del 2024. Si gioca tutti i mercoledì e lo scopo del gioco è quello ovviamente di azzeccare i numeri fortunati. Obiettivo, individuarne sei vincenti giocandone però 12, tutti compresi fra l’1 e il 90.

E’ una sorta di rivisitazione in chiave moderna del Superenalotto (dove invece i numeri da giocare sono solitamente sei) e lo si capisce chiaramente anche dal nome, e così come per il gioco “madre”, non è affatto facile beccare la stringa fortunata. La scorsa estrazione, quella di mercoledì 3 luglio 2024, nessuno ha ad esempio vinto, o meglio, nessuno è riuscito ad azzeccare i sei numeri fortunati, anche se comunque il Sivincetutto del Superenalotto ha regalato in totale 143.9354 euro, distribuiti su 8.777 vincite differenti. Quali sono stati i numeri vincenti dell’ultima giocata? Precisamente il 6, il 26, il 27, il 32, il 53 e infine il 58, una combinazione senza dubbio particolare e non facile da individuare, di conseguenza il ricco bottino non è andato a nessuno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, LE VINCITE DELLA SCORSA ESTRAZIONE

Ci sono stati comunque 5 fortunati che hanno individuato 5 numeri ottenendo 979 euro a testa, per un totale di 4.895 euro. 95 invece coloro che hanno centrato il 4, portandosi così a casa 124,26 euro (totale 11.804 euro). Quindi altri 1.296 che hanno centrato il 3, con 40,54 euro a testa (52.539 euro) e infine i 7.381 del premio di “consolazione”, quelli che hanno individuato due numeri vincenti e che hanno ottenuto 10,12 euro a testa.

Anche se non si riescono quindi a centrare i 6 numeri vincenti dell’estrazione, è evidente come il gioco del Sivincetutto Superenalotto sia abbastanza democratico, visto che si possono vincere 10 euro con soli due numeri, una cifra tutto sommato discreta. Che dire, vi conviene tentare la fortuna in attesa dell’estrazione di oggi, 10 luglio 2024: buona giocata.

