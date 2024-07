Siamo vicini alla porta d’uscita di un nuovo mercoledì – precisamente il 24 luglio 2024 – e poco prima che la notte cali su questa (calda) giornata lavorativa, arriva anche il SiVinceTutto a farci compagnia con i suoi ricchi ed unici premi: un gioco pensato per permettere a tutti voi cari giocatori assidui del Superenalotto di prendere parte ad un’opportunità extra settimanale per portarvi a casa tutto il montepremi con una semplicissima scommessa da pochi euro!

Prima di entrare nel vivo del concorso di oggi – però – è importante sottolineare che a differenza del suo collega, in questo caso non ci sono jackpot milionari in palio ma un unico bottino da 150mila euro: tutti voi vincitori – ovviamente in base a quanti tra i numeri vincenti sarete riusciti ad indovinare – potrete mettere le mani su una parte del premio e di fatto (fuorché occasioni del tutto speciali e che, per ora, non si sono mai verificate) nessuno potrà vincerlo interamente.

Guardando un attimo indietro agli ultimi concorsi che si sono tenuti nel corso di quest’anno – per esempio – l’unica volta che qualcuno ha centrato tutti e 6 i fortunati numeri del SiVinceTutto ha vinto poco più di 47mila euro; mentre il record storico (raggiunto lo scorso anno) è stato di poco più di 53mila euro: ma è importante ricordare anche che i premi principali si registrano con le scommesse ‘meno’ fortunate, come i quattro giocatori che lo scorso mercoledì hanno vinto più di mille euro l’uno con 5 tra i 6 numeri vincenti.

SIVINCETUTTO: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI VINCERE I 150MILA EURO IN PALIO

Insomma: per dirla in altre parole, il SiVinceTutto è – sì – un ricco gioco che vi permette di vincere fino ad un massimo di 150mila euro, ma di fatto portarsi a casa tutto il bottino è quasi impossibile perché per farlo è necessario che nessuno tra gli altri giocatori abbia indovinato anche solo due tra i numeri estratti. Comunque sia, l’idea di portarsi a casa qualcosa come 50mila euro siamo certi che farà gola a non pochi tra voi cari lettori e proprio per questo vale la pena ricordarvi anche le (tranquilli: semplicissime!) regole per piazzare una scommessa.

La prima cosa da fare è individuare la schedina giusta in una ricevitoria Sisal oppure sul sito ufficiale dell’istituto per poi procedere alla semplicissima compilazione: per vincere vi basterà indovinare 6 numeri, ma l’aspetto più interessante è che potrete (o dovrete) scommettere su di un minimo di 12 cifre, raddoppiando le vostre opportunità di vincita! Il costo del SiVinceTutto è di soli 5 euro, mentre a livelli generale il bottino più piccolo che potreste vincere – indovinando solamente due tra i numeri estratti – è quasi sempre pari ad almeno il doppio!