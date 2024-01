SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024 (4/2024)

Ogni settimana noi del IlSussidiario.net raccogliamo i numeri vincenti del Sivincetutto Superenalotto, con le regole e le statistiche del gioco che si tiene ogni mercoledì. I numeri estratti si potranno controllare su questo articolo ma non solamente: sarà possibile visionarli anche sul sito ufficiale di SisalTv o sul sito ufficiale del SiVinceTutto.

Se la giocata è stata avanzata personalmente in ricevitoria, sarà possibile controllare i numeri vincenti del Sivincetutto Superenalotto anche in tabaccheria o dove questa è stata inoltrata. Infine anche il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporterà i numeri vincenti con le statistiche del gioco e molto altro!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: UNA NUOVA ESTRAZIONE

È mercoledì e anche oggi, come accade sempre in questo giorno della settimana, c’è una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, gioco che vede un’estrazione settimanale alle ore 20. Come sempre accade, noi de IlSussidiario.net abbiamo raccolto in questo articolo i numeri vincenti del concorso, così come le statistiche in merito e le vittorie dell’ultima estrazione, quella di mercoledì scorso. Il gioco permette di vincere fino a 150.000 euro: un premio più basso rispetto ad altri concorsi ma sicuramente molto interessante, anche alla luce delle regole, che sono poche e molto facili da seguire.

Per giocare a questo fortunato concorso, infatti, dovranno essere scelti 12 numeri compresi fra 1 e 90. Ogni giocata può essere avanzata al costo di 5 euro. Invece puntando il doppio, 10 euro, è possibile giocare due combinazioni di 12 numeri, oltre a quella da una. C’è poi anche una terza via: quella della scelta casuale dei 12 numeri, se ci si vuole affidare interamente alla fortuna. Sarà possibile poi inoltrare la schedina presso un punto vendita Sisal o online, sul sito ufficiale del gioco. Come si vince al concorso del Sivincetutto? Basterà indovinare almeno 2 dei 12 numeri giocati al SiVinceTuttoSuperenalotto. Otterrà il premio massimo chi indovinerà 6 numeri su 12.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Cosa è successo nell’ultima estrazione del Sivincetutto Superenalotto, la numero 3 del 2024? Come abbiamo visto al concorso ci sono in palio premi che arrivano fino a 150.000 euro: dunque non altissimi ma neppure bassi. Si tratta infatti di cifre che potranno dare una mano a chiunque se vinte. Nell’ultima estrazione, quella di mercoledì 17 gennaio, i numeri estratti sono stati i seguenti: 31, 42, 55, 67, 71 e 76. Nessuno ha indovinato i punti 6, dunque nessuno ha portato a casa la massima cifra in palio. Quattro giocatori hanno indovinato 5 numeri e ottenuto 1.315,50 € ciascuno. In 93, invece, hanno indovinato 4 numeri portando a casa ciascuno 136,45 €. 1106 giocatori hanno messo a segno la vittoria da 3 numeri per 51,07 € ciascuno. 6579 giocatori hanno invece ottenuto la vittoria con 2 numeri per 12,20 € ciascuno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 4 DEL 24/01/2024

Combinazione vincente

18 – 33 – 19 – 83 – 44 – 68











