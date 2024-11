Come ogni mercoledì, anche in questo 20 novembre 2024 tutta l’attenzione di voi assidui frequentatori degli ambienti Sisal alla ricerca di un cospicuo premio che possa cambiarvi la vita o – magari – concedervi un pensionamento anticipato è posta sull’apprezzato SiVinceTutto Superenalotto che torna con la sua sacca piena del consueto montepremi che cercherà di donare ai più fortunati tra voi in un unico – certamente imperdibile – appuntamento settimanale: tra i vari giochi a cui ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni (infatti) il SiVinceTutto è l’unico ad avere un solo concorso ogni sette giorni; ma con la possibilità altrettanto unica di concedervi una scommessa (per così dire) ‘semplificata’.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 6 novembre 2024 (245/2024)

Se non aveste alcuna informazione sul SiVinceTutto Superenalotto, permettetevi di ricordarvi un attimo – dando un senso alla frase precedente – che la vostra scommessa si baserà su un totale di 12 numeri (ovviamente diversi tra loro e fino ad un limite posto al 90) che dovrete inserire nell’apposita schedina al costo di appena 5 euro; mentre l’aspetto ‘semplificato’ è che di quei 12 ve ne basteranno solamente 6 per portarvi a casa la più cospicua fetta del montepremi in palio questa sera, ma anche tutte le altre!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 30 Ottobre 2024 (244/2024)

QUANTO SI PUÒ VINCERE CON IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IL MONTEPREMI E TUTTI GLI ALTRI BOTTINI IN PALIO

Soffermandoci – ora – sul più volte citato montepremi del SiVinceTutto Superenalotto, vi ricordiamo (o sveliamo, nel caso siate alle prime armi) che in palio c’è un bottino complessivo dal valore di 150mila euro: un’altra particolarità di questo gioco è che dopo l’estrazione serale e l’annuncio dei numeri vincenti – che ovviamente vi riporteremo tra queste righe quando scoccherà l’ora X della Dea Bendata – l’intero montepremi verrà distribuito ai tutti i fortunati che saranno riusciti ad indovinare almeno un paio di numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 23 Ottobre 2024 (243/2024)

Come anticipavamo già prima, la fetta più importante del montepremi del SiVinceTutto spetta a chi indovina l’intera sestina sorteggiata (e nei soli ultimi mesi questo premio è arrivato a valere 42mila euro ad agosto, e 47mila a marzo), ma in assenza di un fortunato che rientri in questa categoria il bottino verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri vincitori della classi di premio inferiori: mercoledì scorso – per esempio – abbiamo visto quattro premi da più di mille euro, alti cento da 120 euro, e più di 8mila compresi tra i 9 e i 40 euro.