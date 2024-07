SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 3 luglio 2024/ I numeri vincenti (227/2024)

Tra qualche ora potremo scoprire tutti e 6 i numeri vincenti che oggi cercheranno di rendere ricco qualche fortunatissimo giocatore (che noi ovviamente speriamo si nasconda tra voi carissimi lettori!) con il sempre immancabile ed attesissimo appuntamento con il SiVinceTutto: il gioco che è nato sulla scia del successo – o forse dovremmo dire successone – del Superenalotto; di fatto uno dei giochi in assoluto più partecipati ed apprezzati. Prima di entrare nel vivo ci teniamo a ricordare a tutti i lettori che per la prima volta sono finiti su questa pagina e scoprono solamente ora dell’esistenza del SiVinceTutto Superenalotto che quello di oggi – mercoledì 3 luglio 2024 – è l’unico concorso settimanale, pensato proprio per distribuire in una volta sola il montepremi più alto possibile!

Sempre per venire incontro a voi novizi (certi che almeno uno tra voi lo sia) mettiamo anche subito in chiaro un altro aspetto fondamentale quando si tratta di concorsi ed estrazione: il costo per una giocata – e ricordiamo che nulla e nessuno vi impedirà di piazzarne anche due, tre o quante volete – è di solamente 5 euro; mentre la schedina del SiVinceTutto – esattamente come quella del collega Superenalotto e di qualsiasi altro gioco Sisal – vi permetterà di abbonarvi a più di un concorso con la stessa combinazione: semplice, rapido e decisamente comodo per chi ha una serie di numeri fortunatissimi da cui non vuole separarsi per nessuna ragione!

TUTTE LE REGOLE DEL SIVINCETUTTO, DIFFERENZE CON IL SUPERENALOTTO E QUANTO SI PUÒ VINCERE

Ma i dubbi sul SiVinceTutto sono sicuramente moltissimi se questa è la vostra ‘prima volta’ e siamo certi che – tra le altre cose – vi starete chiedendo come funzioni, quali sono le differenze con il Superenalotto e (soprattutto) quanto c’è in palio. Procediamo per ordine: le regole sono semplicissime e con i vostri 5 euro potrete – e in un certo senso dovrete – scegliere un totale di 12 numeri, tutti diversi tra loro e tutti compresi dall’1 al 90, barrando le loro apposite caselline. Se conoscete bene il Superenalotto avrete già notato la differenza sostanziale con il SiVinceTutto; ma se così non fosse sottolineiamo che nel primo si giocano 6 numeri, nel secondo 12 e in entrambi i vincenti sono ‘solamente’ sei: la vostra scommessa – insomma – avrà circa il doppio delle possibilità di indovinare almeno parte della sestina.

L’altra – enorme – differenza sta nei premi (e così veniamo anche all’ultimo dubbio che abbiamo citato prima), perché se nel Superenalotto in palio c’è un jackpot sempre sull’ordine dei milioni di euro, nel SiVinceTutto il premio massimo vale 150mila euro: questi (ed è l’ultima cosa che vi dovrete ricordare) verranno divisi tra tutti i vincitori, con l’ovvia distinzione che chi ha indovinato più numeri rispetto agli altri porterà a casa un bottino maggiore. Ora che vi è tutto chiaro vi lasciamo con i nostri migliori auguri di buona fortuna e vi ricordiamo che pochi minuti dopo le 20 vi riporteremo – ovviamente tra queste righe – la sestina vincente!











