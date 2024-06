Sivincetutto Superenalotto, estrazione di oggi 26 giugno 2024/ I numeri vincenti (226/2024)

E’ giunto il giorno della settimana in cui si può giocare al concorso Sivincetutto Superenalotto. Oggi è infatti mercoledì 26 giugno 2024 e come da tradizione il terzo giorno dei sette lo si dedica all’estrazione dei numeri vincenti di questo gioco nato dal Supernalotto e che è giunto all’estrazione numero 226/2024. Se non sapete come funziona sappiate che è tutto molto semplice. A differenza del Superenalotto (dove se possono scegliere solo 6 numeri), potrete giocarvi dodici numeri compresi fra l’1 e il 90 e indovinare la sestina vincente: facile no? Non proprio visto che spesso e volentieri nessuno in Italia riesce ad azzeccare i numeri fortunati.

Ad esempio la scorsa estrazione del Sivincetutto Superenalotto, quella del 19 giugno, nessun nostro connazionale (o magari uno straniero), ha indovinato la sestina vincente, leggasi 16, 30, 62, 65, 68 e 83. In ogni caso ci sono state delle vincite precisamente tre giocatori che hanno individuato ben 5 numeri, portandosi a casa 1.574,78 euro a testa, per un totale di 4.724. In 78 hanno invece individuato il 4, con 146,07 euro per un totale di 11.393 euro, infine 1.125 che hanno beccato il 3 (45,08 euro a testa) e altri 6.270 euro che hanno individuato due numeri, per 11,50 euro a testa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 26 GIUGNO 2024: CHI FA IL 6…

Come potete appurare, la particolarità di questo gioco è che la gran parte del montepremi va a chi fa 6 all’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, mentre tutti gli altri, anche chi si becca il 5 (cosa tutt’altro che semplice), si porta a casa le briciole o comunque una cifra che non incide più di tanto sul proprio tenore di vita.

Alla fine il montepremi distribuito è stato di 138.951,00 euro e chissà che per il concorso di oggi del Sivincetutto Superenalotto, le cifre in ballo non siano ancora più interessanti. Prima di congedarci vogliamo ricordarvi l’appuntamento dell’estrazione di oggi, questa sera alle ore 20:00, quindi avrete ancora un po’ di tempo per la vostra giocata: buona fortuna e speriamo di rincontrarvi vincitori.

