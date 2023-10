SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 4 ottobre 2023: numeri vincenti (240/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 4 OTTOBRE 2023, INIZIA LA CACCIA AL JACKPOT

Come ogni mercoledì, anche oggi, 4 ottobre 2023, torna l’attesissimo appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, concorso a premi settimanale che mette in palio fino ad un massimo di 150mila euro. In questo primo mercoledì di ottobre, secondo l’autunno, il concorso è il numero 240 dal lancio del gioco che si tiene appunto ogni mercoledì, con un’estrazione serale. Il SiVinceTutto Superenalotto non mette in palio nessun premio fisso, al contrario di altri giochi: c’è un premio massimo di 150mila euro complessivi che saranno ripartiti, dopo l’estrazione, tra tutti i giocatori che hanno centrato una qualche combinazione di numeri vincenti, in maniera proporzionale.

Qualora si indovinassero tutti i 6 numeri estratti, si porterebbe a casa il premio più alto, mentre il bottino minore sarà portato a casa da coloro che ne indovineranno solo due. In attesa di conosce i numeri vincenti dell’estrazione odierna del SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo che la giocata costa 5 euro e che i numeri da scegliere sono 12 tra l’1 e il 90.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Come abbiamo già visto, i premi del SiVinceTutto Superenalotto sono molti e particolarmente interessanti: è difficile però centrare i 6 numeri vincenti e nell’ultimo anno sono stati pochi i premi maxi in questo senso. Anche nel concorso 239 del 27 settembre 2023, nessuno è riuscito a centrare la maxi somma. Sono stati invece 4 i giocatori a centrare 5 numeri portando a casa 1.253,25 € ciascuno. In 166 invece hanno centrato 4 numeri, vincendo 72,83 € ciascuno. In 1851 hanno indovinato 3 numeri ottenendo 29,07 € ciascuno mentre 8558 hanno indovinato 2 numeri ottenendo 8,94 €.

Ricordiamo che per giocare al SiVinceTutto è sufficiente recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure sul sito ufficiale del gioco o sull’app MyLotteries, puntando su 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, al costo di appena 5 euro. Basterà poi attendere fino alle 20 per conoscere i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, controllando la propria schedina online o sempre in ricevitoria per scoprire se si rientra tra i giocatori vincenti.

SiVinceTutto Superenalotto n. 240 del 04/10/2023

Combinazione vincente

