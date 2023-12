SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 6 dicembre 2023: numeri vincenti (249/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 6 DICEMBRE 2023

Nuovo mercoledì, nuovo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto, concorso a premi nel quale si possono vincere fino a 150mila euro. Oggi, in questo primo mercoledì del mese di dicembre, siamo arrivati all’appuntamento numero 249 del concorso che vede un’estrazione a settimana, proprio ogni mercoledì, alle ore 20. Il concorso, come ricordiamo sempre, non ha premi fissi ma si possono vincere fino a 150mila euro.

I premi saranno divisi tra i vari giocatori: questi saranno ripartiti su base proporzionale. Per giocare al concorso si dovranno scegliere 12 numeri ma ne saranno estratti solo 6. Chi indovinerà i 6 numeri, dunque, porterà a casa il premio massimo. Nell’ultima estrazione, nessuno ha indovinato i 6 numeri dunque nessuno ha portato a casa il premio massimo.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Al Sivincetutto Superenalotto si gioca scegliendo 12 numeri: ne saranno poi estratti 6. Nell’ultima estrazione, quella del 29 novembre scorsa, nessuno è riuscito ad indovinare i 6 numeri. Ben 8 giocatori, invece, hanno centrato 5 numeri portando a casa un premio di 637,11 €. 163 giocatori hanno messo a segno una vittoria da 75,41 € indovinando 4 numeri. Sono invece 1770 quelli che hanno indovinato 3 numeri ottenendo 30,91 €. Infine, 8620 giocatori hanno indovinato 2 numeri vincendo 9,02 €. Il montepremi del concorso in palio nell’ultima estrazione era pari a 149.907,00 €. Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto si devono scegliere 12 numeri e puntare 5 euro: l’estrazione verrà effettuata il mercoledì sera alle ore 20 in punto. Si potrà anche giocare online sul sito ufficiale del gioco, o ancora sull’app MyLotteries. Dopo aver effettuato la propria scelta dei numeri, basterà attendere le 20.

SiVinceTutto Superenalotto n. 249 del 06/12/2023

Combinazione vincente

