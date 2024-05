SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 6 maggio 2024: numeri vincenti (218/2024)

Con cinque giorni di ritardo rispetto alla tradizionale estrazione di mercoledì, oggi in via del tutto eccezionale voi cari giocatori potrete misurarvi nuovamente con il SiVinceTutto, la versione (per così dire) semplificata del Superenalotto con un premio decisamente inferiore al jackpot del suo ‘collega’ – ma per questo non meno piacevole – e con maggiori probabilità di riuscire ad accaparrarvi un qualche premio! Dicevamo del ritardo e a tutti i curiosi ricordiamo che è dovuto al fatto che mercoledì scorso era il 1 maggio e sentendosi un po’ un lavoratore il SiVinceTutto si è preso una piccola pausa: da mercoledì 8 tutto, però, tornerà alla normalità!

L’ultima estrazione, dunque, si è tenuta lo scorso 24 aprile, con i soliti 150mila euro complessivi in palio che nessuno è riuscito a portarsi a casa: in totale tra voi giocatori in quell’occasione si sono registrate 7.663 vincite, di cui ‘solo’ 5 superiori a mille euro e oltre 6mila con i punti da 2. Tornando alle probabilità che vi abbiamo citato poche righe fa, secondo il sito Superenalotto.com nel SiVinceTutto vincono in media 1 giocatore su 6 mentre le probabilità di indovinare tutti e 6 i numeri sono di 1 ogni 673.825 schedine: comunque alta ma sicuramente inferiori delle oltre 622 milioni di scommesse necessarie per vincere il jackpot superenalottifero.

COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO POSSO VINCERE?

Ora, vi abbiamo parlato dei premi e delle probabilità ma manca la cosa più importante: come si fa a giocare al SiVinceTutto Superenalotto? La risposta ve la diamo in ognuno di questi articoli che tutte le settimane scriviamo per accompagnarvi verso le estrazioni vincenti ed è semplicissima perché dovrete solo andare sul sito del gioco – oppure in ricevitoria se siete più ‘tradizionalisti’ – e scegliere la schedina giusta. Fatto questo non vi resterà che scegliere 12 numeri tra i vostri preferiti e che tutti assieme saranno validi per l’estrazione serale del SiVinceTutto: avete capito bene, 12 numeri su cui scommettere, dei quali ne basteranno 6 per vincere il premio massimo in palio!

Quanto si può vincere? La risposta è meno semplice e ci verrebbe da dire dipende: in palio ci sono sempre massimo 150mila euro, ma non ci sono premi fissi perché variano ogni settimana in base a quanti tra voi indovinano una determinata sequenza. Per farvi un esempio, con 5 numeri il 24 aprile (come vi dicevamo prima) sono stati vinti 5 premi da mille euro, mentre due settimane prima la stessa sequenza vincente del SiVinceTutto è valsa più di 4 mila euro ad un solo giocatore.











