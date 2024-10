Torna ancora una volta – nel suo classico e consueto mono appuntamento settimanale – il concorso del SiVinceTutto che ogni mercoledì dona interamente il suo montepremi ai tanti vincitori tra voi carissimi giocatori che riescono ad indovinare almeno 2 dei 6 numeri vincenti che verranno estratti in serata: l’appuntamento con la Dea Bendata (nel caso in cui non lo sapeste o ve lo fosse dimenticato) è fissato per le ore 20 e nell’arco di pochissimi minuti potrete – ovviamente assieme a noi e proprio qui, tra queste righe – conosce la sestina vincente e l’eventuale importo che siete riusciti ad acciuffare.

Immaginando che siate dei giocatori del SiVinceTutto novizi, allora sappiate che le regole per giocare sono veramente facilissimi e – come in ogni altro concorso simile – poche: la singolarità di questo gioco è che seppur vi basteranno 6 numeri per portarvi a casa una consistente fetta del montepremi, nella schedina ne potrete indicare ben 12 – fermo restando che dovranno essere inclusi tra l’1 e il 90 – che vi garantiranno (se non altro) qualche possibilità in più di riuscire a centrare almeno una parte di quelli sorteggiati; il tutto entro le ore 19:30 che segnano la chiusura delle scommesse e al costo di 5 euro a schedina facilmente raddoppiabili per aumentare le vostre combinazioni fortunate.

REGOLE E PREMI DEL SIVINCETUTTO, IL GIOCO CHE IN UNA SERA ASSEGNA 150MILA EURO

Insomma, giocare il SiVinceTutto è facilissimo e – in un certo senso – renderà anche più semplice a voi carissimi giocatori vincere un qualche ricco premio; e soffermandoci proprio su questo argomento è importante ricordarvi che in linea di massima il montepremi ammonta sempre a circa 150mila euro: una cifra che (purtroppo) non spetterà a nessuno, neppure a chi centra tutta la sestina vincente del SiVinceTutto, perché verrà proporzionalmente ripartita a tutti i giocatori che avranno azzeccato almeno una coppia di numeri.

Per avere un’idea dell’eventuale ammontare del primo che potrebbe attendervi all’orizzonte del SiVinceTutto guardiamo all’ultimo concorso – ovvero quello di mercoledì 2 ottobre – nel quale i due fortunati che hanno centrato 5 numeri si sono portati a casa poco meno di 2mila 500 euro l’uno; così come ai 4 numeri sono corrisposti circa 117 euro, seguiti da altri 48 con la combinazione da 3 e da più di 6mila bottini da quasi 12 euro per i ‘meno’ fortunati tra i vincitori: il tutto in assenza di un ‘6’ che abbiamo visto l’ultima volta il 28 agosto con un valore di più di 42mila euro.