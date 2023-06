SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 7 giugno: concorso 223/2023

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 giugno, tornerà protagonista la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, giunto al suo 223esimo concorso per l’anno 2023. Bisognerà, come sempre, attendere fino alle 20 per conoscere la combinazione di 6 numeri vincenti di oggi, che se indovinati tutti permetteranno di mettere le mani sul ricco e desiderato montepremi che, lo ricordiamo, potrebbe valere fino a 150 mila euro, variabili in base al numero complessivo di vincite segnate.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione numeri vincenti oggi 31 maggio (222/2023)

Mentre attendiamo di scoprire quali saranno i numeri odierni del SiVinceTutto Superenalotto, potremmo recuperare brevemente quanto successo in occasione dell’ultima estrazione, quella di mercoledì 31 maggio. In quella data i numeri vincenti erano 29 – 1 – 72 – 31 – 33 – 21, ma nessun giocatore era riuscito a mettere le mani jackpot, indovinandoli tutti e 6. Complessivamente, comunque, nel SiVinceTutto Superenalotto erano state segnate ben 10.410 vincite, per un valore totale di 156.690 euro, di cui le quote più alte erano state 4 premi dal valore di 1.332,20 euro l’uno, grazie ai punti da “5”. Altri 156 giocatori si erano portati a casa 82,38 euro, indovinando 4 numeri, mentre le vittorie minori sono state da 9,40 euro con i punti “2” segnati da 8.650 giocatori.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 24 maggio (221/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Insomma, data la lunga assenza dei “6” nel SiVinceTutto Superenalotto (l’ultimo risale al 23 marzo 2023, quando un giocatore di Nuoro vinse 43.563,72 euro, mentre il precedente al 16 febbraio con una scommessa fatta da Porto Torres, dal valore di 55.587,50 euro), potrebbe darsi che la Dea Bendata decida proprio di inaugurare l’arrivo di giugno con il botto. Prima delle 20, tuttavia, non possiamo saperlo, ma nel frattempo è importante iniziare a pensare ai propri numeri.

Giocare al SiVinceTutto Superenalotto è veramente facile e le pochissime regole non metteranno in difficoltà nessun nuovo giocatore! Infatti, per tentare la fortuna e provare ad acciuffare parte del montepremi in palio non occorrerà nessuna capacità particolare. Basterà infatti, scegliere 12 numeri tra l’1 e il 90, indicandoli sulla schedina apposita dedicata a questo gioco, che può essere compilata in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure online sul sito dedicato al gioco. La scommesse del SiVinceTutto Superenalotto costa appena 5 euro, mentre il montepremi massimo è di circa 150 mila euro, che verranno distribuiti in quote proporzionali ai numeri indovinati a tutti i vincitori.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 maggio (220/2023)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 7 GIUGNO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA