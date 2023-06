SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 28 giugno 2023: i numeri vincenti

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 28 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione dei SiVinceTutto Superenalotto, l’apprezzato gioco a premi che mette in palio fino ad un massimo di 150 mila euro ogni settimana, ormai giunto al suo 226esimo appuntamento annuale! Questa sera, alle ore 20 precise, verranno estratti i sei numeri vincenti di oggi ed immediatamente dopo si potrà sapere se qualche giocatore è riuscito a mettere le mani sul ricco bottino.

Ricordiamo, tuttavia, che l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto non prevede premi fissi, ma vengono messi in palio circa 150 mila euro a settimana, che vengono poi ripartiti in quote pari ai numeri indovinati da tutti i vincitori. Per mettere le mani sul premio massimo occorre, ovviamente, centrare tutti e 6 i numeri estratti, mentre il premio minore spetta a chi ne indovina 2. Mentre attendiamo l’estrazione odierna del SiVinceTutto Superenalotto, possiamo anche recuperare quanto accaduto settimana scorsa, il 21 giugno 2023, che vide questa combinazione vincente: 5 – 6 – 23 – 32 – 66 – 84. Ben 2 giocatori sono riusciti a mettere le mani sul punto da “6” che gli è valso ben 21.635,54 euro a testa. Il premio minore, invece, è stato pari a 5 euro, destinati ai quasi 9mila giocatori che hanno indovinato il punto da “2”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Nonostante, insomma, nel SiVinceTutto Superenalotto della scorsa settimana siano stati segnati ben 2 punti da “6”, non è detto che la Dea Bendata non decida di premiare altri giocatori questa settimana. Nel corso dell’anno, infatti, sono stati segnati appena 4 punti da “6”, di cui due solamente mercoledì scorso, il terzo il 23 marzo da Nuoro e l’ultimo addirittura il 16 febbraio, con un scommessa fatta da Porto Torres.

Insomma, le vittorie non mancano e, peraltro, giocare al SiVinceTutto Superenalotto è piuttosto semplice ed adatto anche per i giocatori meno esperti o meno avvezzi ai giochi a premio. Infatti, per piazzare la propria scommessa non si dovrà fare altro che recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal in Italia, oppure sul sito ufficiale, o utilizzare l’app dedicata MyLotteries, compilando l’apposita schedina. Ai giocatori del SiVinceTutto Superenalotto è chiesto, semplicemente, di indicare 12 numeri tra l’1 e il 90, al costo di appena 5 euro, attendendo poi l’estrazione serale per scoprire se tra quei 12 numeri vi sono tutti e 6 quelli estratti.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 28 GIUGNO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











