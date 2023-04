SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 aprile (215/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Oggi, mercoledì 12 aprile, si terrà la nuova estrazione settimanale del SiVinceTutto Superenalotto, i cui numeri vincenti verranno estratti proprio questa sera, alle ore 20! Aperta, dunque, la caccia all’ambito “6” che permette a chi riesce a portarlo a casa di acciuffare l’interezza del montepremi in palio. Da diverso tempo non si vede segnare nessun “6” in questo gioco, ma questo vuole solamente dire che la Dea Bendata potrebbe essere pronta a infondere la sua fortuna a qualche speranzoso giocatore!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 aprile (214/2023)

L’ultime estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, che ricordiamo essere un gioco a premi settimanale, è avvenuta mercoledì scorso, il 5 aprile. I numeri vincenti, in quell’occasione, erano stati 5 – 36 – 37 – 43 – 62 – 67, ed appunto nessun giocatore era riuscito ad indovinare l’ambita combinazione da 6. Ben cinque giocatori, invece, avevano messo le mani sul “5”, che è valso ben 1.130,29 euro ad ognuno di loro. 113 giocatori, invece, hanno centrato “4” punti dal valore di 120,61 euro, mentre ben 1.226 punti da “3” hanno portato nelle tasche dei fortunati giocatori 49,48 euro. Infine, nell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto sono stati segnati 7.469 punti da “2”, dal valore di 11,55 euro l’uno. Complessivamente, i primi sono ammontati a ben 166.209 euro!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 marzo (213/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Partecipare all’estrazione settimanale del SiVinceTutto Superenalotto è veramente facilissimo e nessun giocatore troverà alcuna difficoltà nel cimentarsi anche se non fosse avvezzo ai giochi a premi. Infatti, basterà semplicemente collegarsi al sito ufficiale, oppure recarsi in una ricevitoria Sisal, o ancora utilizzare l’applicazione ufficiale MyLotteries, ed indicare la propria combinazione da 12 numeri, al costo di 5 euro.

Fatto questo bisognerà poi semplicemente attendere che venga fatta l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto per conoscere subito la combinazione di sei numeri vincenti. L’estrazione viene fatta alla sede dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato ubicata a Roma, ed è aperta al pubblico in sala. Inoltre, chiunque volesse ritirare un premio, dovrà sapere che, nel caso siano fino a 520 euro, ci si potrà semplicemente recare in una ricevitoria Sisal. Differentemente, fino ai 5.200 euro l’unica possibilità è recarsi nella ricevitoria in cui si è piazzata la scommessa, ed infine per i premi fino a 52mila euro del SiVinceTutto Superenalotto occorrerà recarsi presso i Punti Pagamenti Premi o presso gli Uffici Premi di Sisal.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 22 marzo (264/2023)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 12 APRILE 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











© RIPRODUZIONE RISERVATA