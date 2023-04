SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 19 aprile (216/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Anche oggi, mercoledì 19 aprile, come ogni settimana, si è aperta nuovamente la caccia al “6” del SiVinceTutto Superenalotto, con l’estrazione dei numeri vincenti che verrà fatta alle ore 20! In questo gioco, lo ricordiamo, non si vince solamente indovinando tutti e sei i numeri vincenti, ma degli ottimi premi arriveranno anche a chi riuscirà a portarsi a casa, nel peggiore dei casi, solamente 2 numeri!

Mentre attendiamo di scoprire se e come la Dea Bendata questa sera porrà la sua mano su qualche fortunato giocatore del SiVinceTutto Superenalotto, recuperiamo quanto successo la scorsa settimana, in data 12 aprile. In quell’occasione i sei numeri fortunati estratti erano stati 20 – 80 – 67 – 74 – 66 – 21, ma purtroppo nessun giocatore è riuscito a segnare l’ambitissimo “6”. Solamente 1 giocatore, invece, era riuscito ad indovinarne il “5”, che gli è valso ben 5.610,61 euro. Novanta giocatore del SiVinceTutto Superenalotto, invece, mercoledì scorso hanno indovinato 4 numeri vincenti, portandosi a casa 150,34 euro a testa. Ben 1268 giocatori sono riusciti ad acciuffare 3 numeri nella combinazione vincente, dal valore di 47,50 euro. Infine, sono stati segnati anche 8133 punti da “2” che sono valsi 10,53 euro a giocatore.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Insomma, la caccia al “6” del SiVinceTutto Superenalotto entra sempre più nel vivo, ed ovviamente l’auspicio è che qualche lettore di questo sito riesca finalmente ad indovinarla in data odierna. Mentre attendiamo le 20, orario in cui scopriremo la nuova combinazione vincente e fortunata, recuperiamo anche rapidamente le semplicissime regole di questo gioco a premi, tra i più partecipati in tutta Italia!

Per giocare al SiVinceTutto Superenalotto non è richiesta nessuna abilità particolare e si tratta di un gioco veramente facile ed accessibile a chiunque, specialmente se desideroso di vincere ricchi premi! Basterà collegarsi al sito ufficiale, oppure in una ricevitoria Sisal, o anche utilizzare l’app dedicata MyLotteries, indicando una combinazione da 12 numeri. Il costo è di appena 5 euro, mentre per sapere se si è riusciti a vincere qualcosa bisogna, appunto, attendere le ore 20, in cui vengono sorteggiati i numeri. Ricordiamo anche che chiunque volesse partecipare di persona all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, potrà farlo recandosi alla sede dell’Agenzia Dogane e Monopoli a Roma ogni mercoledì, poco prima delle 20.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 19 APRILE 2023

