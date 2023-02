SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 8 febbraio (258/2023)

L’appuntamento con la fortuna è oggi grazie a SiVinceTutto Superenalotto. L’estrazione è in programma oggi, 8 febbraio 2022, come ogni mercoledì. Avete già provato a vincere il montepremi in un’unica sera? Potete partecipare anche giocando online, ovunque voi siate. Infatti, basta aprire un conto gioco e in pochi click scegliere i numeri fortunati, sperando combacino con quelli vincenti. In questo modo potete convalidare la vostra giocata senza file e senza preoccuparvi degli orari di chiusura. Inoltre, giocare è molto semplice, lo stesso vale per la riscossione delle vincite. Altrimenti potete optare per le ricevitorie, giocare cioè in uno dei numerosi punti vendita presenti in tutta Italia.

Poi bisogna puntare ad una delle cinque categorie di vincita. Infatti, al SiVinceTutto Superenalotto si trionfa indovinando non solo tutti i sei numeri vincenti, ma anche 5, 4, 3 o solo due numeri della combinazione vincente. Tutto il montepremi viene distribuito la sera dell’estrazione. In assenza di 6, sono le altre categorie di vincita a spartirsi il montepremi in palio.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME AVVIENE ESTRAZIONE

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è un evento aperto al pubblico che si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. È realizzata e garantita da Sisal, oltre che dall’Agenzia stessa. L’estrazione della combinazione fortunata avviene attraverso apposite macchine estrattrici certificate. L’appuntamento è previsto alle ore 20:00 di ogni mercoledì. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di estrazione del SiVinceTutto Superenalotto è stata creata una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Visto che l’estrazione è alle 20:00, si può giocare a SiVinceTutto tutti i giorni dalle 6:00 alle 23:55 e fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il costo di una giocata è di 5 euro e si può giocare anche solo una combinazione per tentare la fortuna con il gioco che viene abbinato al Superenalotto.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 8 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











