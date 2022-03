Skype down, cosa succede/ Servizio Microsoft non funziona: impossibile invio messaggi

Skype down. La celebre piattaforma di messaggistica istantanea e di videochiamate gestita da Microsoft ha subìto un’inattesa interruzione di servizio, che rende comunque possibile l’accesso, ma non consente l’invio dei messaggi in chat. In particolare, dopo avere scritto il testo e avere cliccato il pulsante “invio”, spunta una rotella grigia che inizia a girare senza soluzione di continuità, affiancata dalla dicitura “invio in corso…”. La situazione, non migliora con il passare dei minuti e, di fatto, il messaggio rimane “appeso”, senza che riesca a raggiungere la destinazione indicata dal mittente.

Un problema non di poco conto e che persiste ormai da poco meno di un’ora, creando disagi notevoli a chi cerca di connettersi con i propri contatti. Insomma, un vero e proprio isolamento digitale per quanti affidano le proprie conversazioni o le proprie call lavorative alla piattaforma Skype, che sta affrontando un prolungato down al momento ininterrotto.

SKYPE DOWN: BOOM DI SEGNALAZIONI, NESSUNA COMUNICAZIONE SUI CANALI SOCIAL DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT

Il portale Downdetector, autentico riferimento di fronte a casi come quello che riguarda da vicino Skype, ha confermato l’esistenza del disagio: in pochi minuti sono state centinaia le segnalazioni degli utenti, che si stanno moltiplicando e stanno facendo letteralmente impennare verso l’alto la curva dei report di down, il cui picco è stato annotato approssimativamente attorno alle 11.

L’esistenza di tale problema, tuttavia, non è stata ancora confermata da Skype, che non fa riferimento in alcun modo al down sui suoi profili social e sui suoi canali ufficiali: nessuna comunicazione, né rassicurazione sulla ripresa della regolarità del servizio. Non solo: tutti i sistemi sono indicati come operativi e funzionanti. Probabile, a questo punto, che si stia valutando l’entità del guasto e la possibilità di risolverlo in un lasso di tempo ridotto, prima di diffondere l’allarme attraverso i social. Nel frattempo, però, gli utenti rimangono “appesi”, come i loro messaggi…

