Slovacchia Portogallo, probabili formazioni/ Diretta tv: CR7 davanti (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO: CHI GIOCA A BRATISLAVA?

Con le probabili formazioni di Slovacchia Portogallo andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 8 settembre, presso il Tehelné Pole di Bratislava: le due nazionali sono in campo per il gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2024. È la sfida diretta per il primo posto: il Portogallo fin qui ha sempre vinto e dunque può andare in fuga domani sera, prendendosi un bel pezzo di qualificazione alla fase finale visto che questo match rappresenta il raggiungimento della boa di metà percorso.

La Slovacchia sogna il sorpasso: per ora non si deve preoccupare molto delle avversarie (Bosnia, Islanda e Liechtenstein) anche perché le prime due possono rubarsi punti a vicenda, servirà però una bella prestazione per provare a migliorare ulteriormente la propria situazione. Mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo adesso a fare qualche rapido approfondimento circa le scelte che i due CT potrebbero operare sul terreno di gioco di Bratislava, prendendoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni di Slovacchia Portogallo.

DIRETTA SLOVACCHIA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovacchia Portogallo, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: non è infatti prevista la messa in onda di questa partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. In mancanza di questo, non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire il match; per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) e i relativi profili presenti sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO

GLI 11 DI CALZONA

Il “nostro” Francesco Calzona affronta Slovacchia Portogallo con il 4-3-3, modulo tradizionale, e potrebbe confermare le scelte operate lo scorso giugno. In porta vedremo dunque Dubravka; davanti a lui Skriniar comanderà una difesa nella quale Vavro (matchwinner in Liechtenstein) sarà l’altro centrale, con Pekarik ad agire sulla fascia destra e Hancko che occuperà l’altro versante. A centrocampo naturalmente avremo Lobotka in cabina di regia; esaurita l’era di Hamsik, i due interni a supportare il playmaker del Napoli dovrebbero essere Hrosovsky e Kucka, con Bero che sarà la prima alternativa. Nel reparto avanzato invece Strelec e Tupta si giocano il ruolo di prima punta con Polievka che rimane favorito, sugli esterni dovremmo vedere Suslov e Mak che sono in competizione con Duris, schierabile soprattutto a sinistra.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Roberto Martinez gioca con un modulo speculare, dunque in Slovacchia Portogallo Diogo Costa sarà il portiere (sempre favorito su Rui Patricio) con una linea difensiva nella quale Ruben Dias sarà uno dei due centrali insieme ad Antonio Silva (occhio anche a Danilo Pereira, ormai arretrato in questo reparto in maniera stabile) con Nélson Semedo o Dalot a destra e Joao Cancelo, fresco di arrivo al Barcellona, che a questo punto potrebbe agire sull’altro versante. In mezzo la certezza è rappresentata da Bruno Fernandes; Bernardo Silva può giocare nel tridente avanzato liberando uno spazio per Vitinha, in cabina di regia invece potremmo avere Palhinha. Davanti, c’è ovviamente Cristiano Ronaldo: lui come centravanti, mentre Joao Felix e Rafael Leao (in competizione con Gonçalo Ramos), al netto del già citato Bernardo Silva, possono rappresentare i due esterni.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, Hancko; Hrosovsky, Lobotka, Kucka; Suslov, Polievka, Mak. Allenatore: Francesco Calzona

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Roberto Martinez











