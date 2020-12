Snai down, conti online cosa succede?/ “Nessun rischio, soldi non si perdono”

Continuano i problemi legati al sito della Snai, con il portale web Snai.it che risulta essere mentre vi scriviamo ancora inaccessibile, down. Digitando infatti l’indirizzo specifico sulla barra apposita del browser, appare dopo qualche secondo il messaggio “Impossibile raggiungere il sito”. Cosa sta succedendo? In molti se lo stanno chiedendo e già ieri, con i primi forti disagi del pomeriggio, la stessa Snai aveva fatto sapere che non si trattava di una manutenzione straordinaria: “La manutenzione riguarda tutti i prodotti Snai.it e app – si leggeva sul sito snai.it, al momento ancora down – contiamo di tornare operativi nel più breve tempo possibile. Il team di Snai”.

In seguito era stato poi comunicato: “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio. Il team di Snai”. L’azienda è quindi intervenuta sui social, mezzo di comunicazione ovviamente ancora attivo, precisando che: “Il sito non è in manutenzione. Stiamo avendo altri problemi che stiamo cercando di risolvere da stamani mattina. Ma ripetiamo che il sito non è in manutenzione”. I timori dei clienti però sono legati ai conti e ai soldi ivi presenti.

SNAI DOWN, IL NUMERO DI TELEFONO PER AVERE CHIARIMENTI

Molti fra i clienti che hanno aperto un conto per le scommesse con la Snai si sono domandati infatti in queste ore se i loro soldi fossero al sicuro, e a riguardo la stessa azienda ha fatto chiarezza, cercando di rassicurarli: “Potete stare tranquilli – le parole pubblicate su Twitter – il problema riguarda il sito, non i conti di gioco”. Chiunque volesse può comunque contattare il numero 800 050 140, attivo 24 ore su 24, di modo da avere maggiori delucidazioni sui propri dati e la gestione del proprio conto fino a che il problema non sarà risolto. A questo punto ci si interroga su quando tornerà operativo il sito della Snai, tenendo conto che il down è iniziato ormai 24 ore fa, con tutto ciò che ne consegue. Sembrerebbe comunque trattarsi di un danno al server in quanto molti utenti hanno ricevuto come risposta l’errore 502, e i codici compresi dal 500 al 511 riguardano appunto problemi server.



