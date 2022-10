Sofia Brixel, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Il dolore per la morte per la sorella Giorgia

Sofia Brixel: l’influencer psicologa de Il Collegio 7

La sedicenne Sofia Brixel è la vera influencer del Il Collegio 7 con 54.7 mila follower su Instagram e altrettanti 163,7 mila su Tik Tok. Originaria di Chiavari, in provincia di Genova, Sofia è la biondissima aspirante modella della settima stagione del programma. Sofia non nasconde la sua assoluta disinvoltura nel sfilare in passerella e nell’essere fotografata, consapevole che questo potrebbe farla risultare antipatica ma solo a primo impatto.

Single per scelta, ma non per la partecipazione a Il Collegio 7 come si vociferava, e impegnata tra social e shooting fotografici che condivide con i suoi followers, Sofia tiene bene a mente però la consapevolezza di non poter basare la sua vita solo sull’immagine. La giovane genovese, infatti, ha confessato nei backstories del programma di volersi riservare la possibilità di un piano b sul piano professionale, cioè quello di diventare psicologa.

La tragica perdita di Sofia Brixel

La motivazione alla base della scelta di Sofia Brixel di partecipare a Il Collegio 7 ha un fondamento delicato che fa parte di un momento tragico vissuto dalla famiglia della sedicenne: nel 2017 è venuta a mancare la sorella maggiore Giorgia, a cui Sofia dedica costantemente video del loro trascorso insieme. Supportata dalla madre che ne evidenzia soprattutto la bellezza interiore più di quella estetica, Sofia ha ben chiare le cose essenziali della vita. La prematura scomparsa della sorella Giorgia 5 anni fa, segna nei suoi occhi il dolore per la mancata condivisione della quotidianità, dei sogni e delle evoluzioni della vita. Tra queste la partecipazione alla settima edizione de Il Collegio, programma che le sorelle erano solite guardare insieme.

Il ruolo dello psicologo è stato fondamentale non solo per aiutare sua madre nella ripresa, ma ha donato un nuovo equilibro all’intera famiglia, come affermato in un video del 10 ottobre in occasione della giornata mondiale per la salute mentale. Lontane ma non troppo “lei è sempre con me” afferma nell’intervista di presentazione e lo rimarca sui social “Giorgia sei sempre con me”.

