Sofia Crisafulli ha partorito/ “E’ nato Thiago, la mia gioia più grande ma…”

Sofia Crisafulli ha dato alla luce Thiago: l’annuncio sui social

Sofia Crisafulli ha partorito il suo primo bambino, Thiago, e sui social lo annuncia con un lungo e bellissimo post. La tik toker 18enne condivide con i suoi follower il momento più importante della sua vita: diventare mamma. L’esperienza dell’essere genitori non è semplice per la content creator e per la sua giovane età, ma stringere a se il suo bambino le ha regalato una gioia immensa.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio "Ricoverato per paralisi e tremori"/ "Durato 4 giorni" c'entra il tumore

“Alle 12.06 sei nato tu, sei la mia gioia più grande. Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me, però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile“.

Terra amara/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Demir in cerca di vendetta

Sofia Crisafulli, neomamma: “Il parto? Non è stato facile”

Sofia Crisafulli è appena diventata mamma del piccolo Thiago, ma l’esperienza del parto non è stata semplice. Proprio la tik toker 18enne decide di rivelare ai suoi fan, com’è ha affrontato il parto.

L’influencer sui social scrive: “Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo, vorrei sapessi quanto mi sono innamorata di te, quanto ho fatto e farò per te e quanto darei la vita per proteggerti. Le cose qui fuori non sono così rose e fiori come avrei voluto fosse per te, ma mi impegnerò affinché tu possa vivere al meglio, te lo prometto. Il mio ‘Ti amo’ più sincero lo dedico a te, per sempre, la tua mamma”.

Alessandro Cecchi Paone vacanze con il compagno Simone/ Coccole e baci hot

Visualizza questo post su Instagram A post shared by mom to be..🤰🏻💙 (@sofiacrisafullii)













© RIPRODUZIONE RISERVATA