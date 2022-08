Sofia Crisafulli incinta, il web attacca “Usa pancia finta”/ Sbotta “una stron*ata”

Sofia Crisafulli vittima dei complottisti del web: “Non è davvero incinta”

Sofia Crisafulli, giovane e nota tiktoker, è incinta; sui video si mostra con il suo bellissimo pancione e questo ha attirato i “complottisti” del web. Secondo una parte consistente degli utenti, l’influencer non sarebbe davvero incinta. Fra qualche giorno nascerà Thiago il suo bambino, ma ancora spuntano commenti quali: “Usa una pancia finta“, “Sofia non è davvero incinta“.

Attualmente questa polemica è diventata un trend social di cui si sta riempendo il web. Ovviamente queste illazioni non hanno alcun fondamento reale, sono solo ipotesi di alcuni utenti che arbitrariamente hanno deciso che la tiktoker stia fingendo per visibilità. Mettendo in mostra il finto pancione l’influencer riceverebbe più seguito, secondo questi utenti, e questo sarebbe il vero motivo che la spinge.

Sofia Crisafulli replica sui social alle accuse: “Se avessi inventato tutto? Sarei stata pazza”

Sofia Crisafulli, dopo i commenti incalzanti sui social che le attribuiscono una finta gravidanza, ha deciso di intervenire sulla questione. Con un post ironico e dai toni polemici la tiktoker mette in chiaro le cose: “Raga, tutto bene? Capisco che sia estate… per fare uscire dal vostro cervello una stron*ata del genere vi siete dovuti spremere le meningi come non avete mai fatto in 10 anni di scuola. A parte che, se l’avessi inventata tanto di cappello, perché vi avrei fo**uto tutti per nove mesi. Ma sarei anche stata un po’ pazza.”

Sofia Crisafulli conclude: “Oltre che spendacciona, perché tutte le cose che ho comprato per Thiago… oltretutto io, una pancia finta 130 euro, mai l’avrei pagata. Piuttosto mi sarei messa un cuscino più grande ogni mese. Mi spiace dirvi che la mia pancia è aumentata di 10 kg e, a meno che io non abbia ingoiato un’anguria intera, perché questo sembra, questa è ciccia“. Fra qualche giorni nascerà il suo bambino e gli utenti avranno i chiarimenti che cercano.











