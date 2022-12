Sofia e Agnese Graiani, figlie Milena Miconi/ “I miei sorrisi”, sono uguali a mamma

Sofia e Agnese Graiani sono le figlie dell’attrice Milena Miconi e dello sceneggiatore Mauro Graiani. I due, dopo diciotto anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2019. Prima, però, la nascita delle loro bambine, che ad oggi hanno rispettivamente 19 anni e 12 anni. Entrambe, come viene mostrato in alcuni scatti di famiglia pubblicati sui social network, sono identiche alla mamma: da lei, in particolare, hanno ereditato i caratteristici capelli rossi. La primogenita, tuttavia, li ha ricci, mentre la secondogenita lisci.

È stato proprio il concepimento di Sofia a mettere il sigillo alla storia d’amore tra Milena Miconi e Mauro Graiani. “Prima della sua nascita, vivevamo un amore a distanza: io vivevo a Roma mentre lui che è ligure si spostava tra Genova e Milano, dove gestiva il suo lavoro. Poco prima dell’arrivo della nostra primogenita, ha lasciato Genova e si è stabilito da me”, ha raccontato in passato la star del Bagaglino a DiPiù Tv. È stato il coronamento di un sogno, poi ulteriormente arricchito con la nascita di Agnese. La donna è profondamente legata alle sue due figlie, tanto in una occasione le ha definite come “i miei sorrisi più belli”.

Sofia e Agnese Graiani, figlie Milena Miconi: cosa fanno oggi

In passato, Sofia e Agnese Graiani, le figlie di Milena Miconi e Mauro Graiani, sono state ospiti di Domenica Live insieme alla mamma per parlare della loro famiglia e, in particolare, della festa per il matrimonio, a cui anche le bambine hanno partecipato attivamente, ovviamente nel ruolo di damigelle. Poi, in quattro, sono partiti per il viaggio di nozze. Affinché fosse tutto perfetto, nella loro vita, mancavano soltanto le fedi, arrivate dopo un lunghissimo fidanzamento.

Le due ragazze, dopo avere partecipato a qualche intervista coi genitori, sono poi sparite dalla televisione. In merito alla loro vita adesso si sa poco, anche perché sono molto riservate sui social network. In base ad alcuni rumors, pare che la primogenita, oggi diciannovenne, abbia seguito le orme della madre, iniziando a recitare a teatro. Per la secondogenita, invece, è presto per dirlo, dato che frequenta ancora la scuola media. Chissà che nel corso dell’avventura della ex “primadonna” del Bagaglino al Grande Fratello VIP non si mostrino ai telespettatori per farle sentire il proprio sostegno.

