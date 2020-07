Sofia e Alessandro chi sono? Temptation Island/ Riuscirà il loro amore a resistere

Sofia e Alessandro sono pronti per mettere alla prova il loro amore a Temptation Island 2020. I due sono di Perugia e sono fidanzati da 4 anni e mezzo, ma hanno scelto di non convivere ancora. Sofia ha già un divorzio alle spalle ed è mamma di due bambini di 9 e 7 anni. Anche Alessandro è papà di due ragazzi, di 24 e 20 anni ed è separato. Fra i due c’è una differenza d’età importante, 17 anni, ma per loro non è mai stato un problema. Quando si sono conosciuti nel 2016, hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, anche se i guai sono arrivati subito dopo. Sofia infatti ha tradito Alessandro e la convivenza appena iniziata è andata in frantumi, provocando una crisi nella coppia. Sofia sembra essersi lasciata alle spalle quanto accaduto e il suo obiettivo nel programma è di uscire con il suo Alessandro e mettere da parte gli errori. “Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori”, ha detto nel video di presentazione, “ora abbiamo superato tutto”. Alessandro invece sembra aperto a qualsiasi possibilità ed è imperativo: “Siamo qui a Temptation Island 2020 perché per lei è senza dubbio l’ultima spiaggia e vedere che persona è lei e se è quella di cui mi sono innamorato“. Clicca qui per guardare il video di Sofia e Alessandro.

Sofia e Alessandro, quando la fiducia persa viene messa in gioco

Sofia e Alessandro vogliono scoprire se la fiducia persa in passato potrà essere recuperata grazie a Temptation Island 2020. “Siamo qui per capire se il nostro rapporto può riconquistare fiducia e quindi che non sia un amore malato”, dice lei alle telecamere del programma. La loro storia d’amore è nata “A mille”, come sottolinea ancora Sofia, ma qualcosa è andato storto. “Io mi sono innamorato subito perchè lei ha gli occhi più belli del mondo”, ammette lui, “Purtroppo lei ha frequentato per sei mesi una persona, mentre stava con me“. Come sanno bene i fan dello show, le puntate sono già registrate ed è possibile che Sofia e Alessandro stiano già affrontando il loro destino a due. Secondo alcuni rumors infatti si parla già di una rottura, anche se le news inizieranno a fioccare di sicuro nei prossimi giorni. Le ipotesi dei telespettatori per ora riguardano più che altro la clip di presentazione e il fatto che superare il tradimento di lei si potrebbe rivelare piuttosto difficile per Alessandro. Niente è escluso però: Sofia sembra determinata a dimostrare il proprio amore al compagno e potrebbe aver sfruttato al meglio il suo soggiorno nel villaggio sardo.



