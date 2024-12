Sofia Monegato è tra i finalisti di The Voice Kids 2024, il il talent musicale di successo presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Tutto pronto per la finale di venerdì 20 dicembre 2024 che vedrà protagonisti 12 bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il titolo di vincitore di The Voice Kids 2024. Tra i papabili candidati alla vittoria finale c’è anche la giovanissima Sofia Monegato, 13enne di Asolo, che ha stregato pubblico e giudici con la sua voce. Il talento di Sofia non è passato inosservato e Gigi D’Alessio è riuscito a portarla nel suo team. Anche Loredana Bertè è rimasta molto colpito dalla voce della giovane al punto da commuoversi.

Dopo aver stregato la giuria con una esibizione sulle note di “Something’s got a hold on me” di Etta James, durante la semifinale ha fatto ancora meglio portando il brano “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini. Un’esibizione da pelle d’oca che ha commosso Loredana Bertè che ha commentato: “Il brivido è arrivato con Sofia”.

Sofia Monegato sarà la vincitrice di The Voice Kids 2024?

L’esibizione di Sofia Monegato durante la semifinale di The Voice Kids 2024 con “E non finisce mica il cielo” è stato uno dei momenti più emozionati della serata. Non solo, i complimenti di Loredana Bertè visibilmente emozionata, ma anche quelli del coach Gigi D’Alessio che ha sottolineato: “Tu, Sofia, la musica me l’hai fatta vedere»”. Anche sui social è un tripudio di commenti a favore della bravissima Sofia con diversi utenti che hanno scritto: “Tutti bravissimi, ma Sofia ti arriva” e “Pelle d’oca e lacrimuccia, semplicemente emozionante”.

Da circa tre anni Sofia si dedica allo studio del canto e della musica, ma è anche una polistrumentista visto che suona pianoforte, chitarra e ukulele. Il suo sogno è quello di diventare una cantante di successo: “Voglio scrivere le mie canzoni ed esprimere le mie emozioni, ma anche far emozionare gli altri attraverso il canto”. Riuscirà Sofia a portare a casa la vittoria a The Voice Kids?