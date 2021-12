Soleil e Alex Belli, scoppia la lite al GF Vip: “Esaltato”/ La coppia la capolinea?

Prima i dubbi, poi la lite. Nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa sta cambiando tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo le ultime due puntate in diretta, Soleil ha iniziato a manifestare seri e concreti dubbi su Alex e la veridicità dei sentimenti che dice di provare nei suoi riguardi. Cose che ha deciso di dire faccia a faccia anche all’attore, che ha però negato tutto. Eppure che qualcosa si stia rompendo tra i due è dimostrato anche dall’accesa lite che li ha visti protagonisti poche ore fa.

Tutto nasce dopo un comunicato del Grande Fratello che chiede ai Vipponi di raccontarsi ai nuovi arrivati con dei racconti che riassumano il percorso fatto finora. Sta di fatto che Alex prende la parola un po’ troppo spesso, improvvisando dei ‘monologhi’ che infastidiscono la Sorge che, di punto in bianco, lascia il salotto e va via.

Soleil Sorge contro Alex Belli, è lite: “Io sono protagonista ma tu hai la mania!”

“Non sapevo fosse un tuono monologo!” dice Soleil ad Alex andando via. Lui si infastidisce al punto tale che, poco dopo, la raggiunge nella loro camera per avere un confronto. Qui, però, scoppia la lite. “Io sto facendo il moderatore”, motiva ancora lui, “Fare il moderatore non vuol dire coprire costantemente gli altri e non lasciare spazio”, sbotta l’ex di Uomini e Donne. I toni poi si alzano, tanto che lui la accusa “Amore mio, quanto ti dà fastidio questa cosa qua”, ma Soleil non ci sta “Guarda che se io voglio il protagonismo me lo prendo ma rispetto sempre gli altri e lascio loro spazio. Soprattutto non parlo sopra le persone come fai tu”, tuona. Lui, furioso, la lascia da sola, ma a chiudere la discussione è lei: “Io comunque sono protagonista, tu invece ne hai la mania!” Successivamente, raggiunta da Manila, Soleil continua a sfogarsi, dando ad Alex dell’esaltato. Che la coppia sia giunta al capolinea?

