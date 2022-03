Soleil e Dayane Mello: scatta il bacio/ Di nuovo insieme dopo GF Vip

Dayane Mello e Soleil Sorge di nuovo insieme dopo l’esperienza dell’italo-americana al “Grande Fratello VIP”, che l’ha vista uscire solo poche settimane fa, ad un passo dalla finale. Più volte le due showgirl hanno espresso mancanza l’una nei confronti dell’altra, dedicandosi belle parole e dichiarando di volersi vedere quanto prima possibile. Le due ne hanno approfittato proprio oggi. Nella prima giornata disponibile per vedersi, si sono prese del tempo per loro, passeggiando per Milano.

Un giro, due chiacchiere e anche un bacio davanti alle telecamere di chi, con occhio attento come Whoopsee, le “seguiva”. Le due, insieme all’amica Helena Prestess, hanno passeggiato per le vie del centro, scambiandosi chiacchiere, scattando selfie, sorridendo ai fan e pranzando insieme, a Il Salumaio di Montenapoleone, dove hanno approfittato per prendere una cotoletta, come immortalato sulle Instagram stories. Una “reunion” dopo mesi di lontananza.

Soleil Sorge e Dayane Mello, come è nata l’amicizia?

Soleil Sorge e Dayane Mello sono molto unite già da qualche anno. Le due, infatti, si sono conosciute durante la penultima edizione di Pechino Express. Le due hanno partecipato in coppie diverse: Soleil con sua madre, Dayane con Ema Kovac. Nei loro viaggi in Oriente, hanno legato molto, nonostante inizialmente il loro rapporto non sia stato idilliaco. Nelle prime settimane, infatti, non è mancato qualche scontro. Col passare del tempo, però, è nata una bellissima amicizia.

Nel corso del Grande Fratello VIP, le due hanno più volte parlato della loro amicizia e del loro rapporto. Dayane aveva raccontato: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“. Soleil Sorge, dal suo canto, aveva raccontato di Dayane: “Lei è una persona vera, una delle più vere che io conosca. Si percepisce proprio la sua verità. Abbiamo un rapporto splendido. Condividiamo tutto e di lei so che posso fidarmi. Tra noi non ci sono cose non dette, siamo molto schiette l’una con l’altra e questa è la nostra forza molto probabilmente. Appena esco voglio stare un po’ con lei”.

