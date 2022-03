Soleil eliminata, web attacca il Gf vip/ “Mostrata solo come terza incomoda, senza..”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge battuta da Davide Silvestri: esplode la polemica

Si avvicina la finale del Grande fratello vip e contro ogni aspettativa del suo fandom, Soleil Sorge non riesce ad ottenere il posto da finalista come si sarebbe auspicata, venendo battuta al televoto indetto in via straordinaria, alla 46esima diretta. Un’uscita di scena inaspettata per molti, soprattutto per i fan dell’italo-americana, che avrebbero fatto passi falsi per vedere Soleil finalista, tanto che è ora in corso una polemica sul profilo Twitter contro il gioco, nel mirino anche la produzione e il sistema di votazione adibito al televoto (tacciato di malfunzionamento e manomissione o meglio “teletrucco”). “Scandalosa l’uscita della persona che ha retto il GF, che parliamoci chiaro senza di lei sarebbe stato una noia, vedere andare in finale certi personaggi che non se lo meritano per nulla (beh, si sapeva da tempo e ora ho avuto conferma). Il mio GF ,e spero non solo per me, finisce qui”, grida un utente, seguito poi da un’altra contestazione: “Vi meritate il 10% di share! L’avete spremuta per 6 mesi, non avete mostrato la sua linea della vita e tutto il suo lato bellissimo. Vi meritate concorrenti comodini che non si espongono mai, poi vediamo come portate avanti le dinamiche. ALMENO la finale se la meritava tutta!”. Insomma, a detta dei più, tra i fan dell’ex gieffina, Soleil è il Grande fratello vip 6 senza se e senza ma, e di lei gli autori avrebbero contribuito a mostrare solo “le ombre” oscurandone “le luci”, facendola passare come l’eterna “terza incomoda” (in riferimento alla chimica artistica stretta con Alex Belli, nel triangolo con la promessa sposa dell’attore, Delia Duran, al reality).

Il pubblico ha emesso il suo verdetto. Il VIP ad andare in finale è Davide! Soleil deve quindi abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/AlTuQXDyl4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Soleil Sorge fuori dalla finale, cosa accade al Grande fratello vip 6

Dopo l’eliminazione di Miriana Trevisan -decretatasi al termine del primo televoto della diretta- si apre un secondo televoto in puntata, tra i due vip più votati del gruppo di concorrenti ad un particolare accorgimento: tra i due più votati dalla Casa del Grande Fratello Vip, si sarebbe decretato un eliminato e un nuovo finalista. A sfidarsi al televoto sono Soleil Sorge e Davide Silvestri, i due amici storici della Casa, reduci da una crisi del loro rapporto, poi superata con un chiarimento, e a destare clamore è la scelta di alcuni gieffini di mandare la prima al televoto straordinario, tra cui in particolare Manila Nazzaro. “Guarda caso, ora si ricordano che Soleil merita la finale!”; chiosa l’opinionista Sonia Bruganelli dallo studio, e Soleil rincara la dose: “Potevate votarmi per la finale, quando non ci rischiavo la pelle!”. Una contestazione generale che taccia non troppo velatamente i gieffini “amici” di Soleil di aver mandata quest’ultima ad eliminazione quasi certa, dal momento che il personaggio dell’italo-americana è tanto amata quanto odiata dal pubblico, per il suo essere divisiva, per il suo non risparmiarsi mai, nel bene e nel male.

Ce lo ha dimostrato ad esempio sacrificando l’amore chimico con Alex Belli, chiudendo il loro triangolo con Delia Duran, con un bacio saffico della “pace” concesso alla venezuelana, seguito poi dal suo distacco sofferto dall’attore. Prima di finire al televoto, per Soleil giunge -non a caso- una visita speciale nella Casa: Alex, reduce dal viaggio nel deserto d’Egitto, torna al Grande Fratello vip per lanciarle un monito: ” Sono qui per far uscire fuori quello che tieni nascosto nel cuore, perché amare non è un errore: svelati e vincerai Sole”. Categorico è il rifiuto di Soleil alle avances velate del complice artistico: “Siamo due circensi, con la sola differenza che io non porto la maschera. Non voglio nulla più da te, neanche l’amicizia, dal momento che hai strumentalizzato il nostro rapporto per le tue strategie”. Insomma l’italo-americana non crede più ad Alex e lo molla in diretta nazionale, mentre il pubblico si divide in schieramenti contrapposti, tra chi la contesta e chi invece la supporta, ritenendola la vincitrice morale del gioco. Soleil però viene battuta da Davide e lascia la Casa. Non appena raggiunto il red carpet, quindi riceve le congratulazioni del conduttore Alfonso Signorini, che le esclama “Sei un pezzo di questo Gf vip, sei una grande protagonista”, seguite poi da una provocazione “E ora puoi trascorrere la notte con Alex, visto che Delia Duran è in Casa”. Ma categorico è ancora il rifiuto di Soleil, seguito poi dalla frecciatina di Belli: “Fly down ciccia, vola basso… sei troppo piena di te”. “Belle parole queste, dette da un amico’”, chiosa l’italo-americana, prima di uscire di scena.

Ma per la serie “non tutto il male viene per nuocere”, Soleil potrebbe a breve avere la sua rivincita in tv: stando alle ultime anticipazioni tv, la produzione Mediaset avrebbe messo gli occhi su di lei e Soleil è ora indicata come “il terzo giudice” scelto per La pupa e il secchione show 2022. Si attendono conferme. Voto per il percorso di Soleil Sorge al Grande Fratello vip, con giudizio sintetico: Soleil stata la star senza se e senza ma, nel bene e nel male: 10 e lode!.



