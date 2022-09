Soleil Sorge affonda Alex Belli “voleva mercificare tutto”/ “Non era amicizia ma…”

Soleil Sorge sul triangolo con Alex e Delia: “Ho vissuto una delusione…“

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip, oltre ad essere stata la più lunga di sempre, è stata anche segnata dal discusso triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Una vera e propria telenovela che, come tale, ha riservato numerosi colpi di scena. Ora però è tempo di una nuova edizione del reality e di nuove storie, ma le vicende sentimentali di quei protagonisti non sono state ancora del tutto dimenticate. E anche la stessa Soleil ne parla ancora, in un’intervista al settimanale Chi.

Mirko Gancitano, compleanno con Alex Belli e Chiofalo/ Cantano Achille Lauro e poi...

L’ex gieffina pare ancora visibilmente scottata dalla fine dell’amicizia con Alex Belli, che alla fine ha deciso di rimanere al fianco della sua Delia Duran e costruire il suo futuro accanto a lei. Ora che tali vicende sono finite da mesi, la Sorge spiega: “Di sicuro sarei stata dalla parte di Soleil. Le avrei suggerito di dare meno peso ai rapporti umani nella Casa perché, poi, quando torni alla realtà, si mette tutto sulla bilancia. Qualche volta si è preso troppo seriamente un rapporto leggero. Nel caso del “triangolo”, ho vissuto una delusione quando ho visto che Alex voleva mercificare tutto, ho capito che la nostra non era amicizia ma uno show“.

Alex Belli contro Dayane Mello/ "Come sputare sul piatto dove hai mangiato..."

Soleil Sorge alla conduzione del GF Vip Party al fianco di Pierpaolo Pretelli

Per Soleil Sorge è però tempo di guardare al futuro, ricco di impegni professionali. L’ex gieffina è stata infatti scelta come conduttrice del GF Vip Party al fianco di Pierpaolo Pretelli: l’inedita coppia alla conduzione è pronta a raccontare le vicende dei protagonisti nella Casa attraverso interviste a amici e parenti dei Vipponi, oltre a personaggi dello spettacolo. E c’è già chi mormora di un possibile triangolo amoroso con Giulia Salemi: ipotesi presto smentita dalla stessa Soleil, che non ha alcuna intenzione di ritrovarsi in una situazione già vissuta in passato.

Soleil Sorge, un nuovo triangolo nel cast GF vip 7?/ "Mi giunge voce che..."

Anche la stessa Giulia Salemi ha messo la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo Pretelli: anche secondo lei, infatti, non ci sarà alcun triangolo amoroso. L’unico triangolo che unirà questi tre volti dello spettacolo sarà unicamente professionale. Se Soleil e Pierpaolo condurranno il GF Vip Party, anche Giulia Salemi torna nel reality ma in una veste speciale: sarà addetta alla social room durante le dirette e intercetterà pensieri e riflessioni direttamente dal web, creando hype sulla puntata e svelando cosa pensa il pubblico delle vicende narrate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA