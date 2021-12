Soleil Sorge “Alex Belli mi manca”/ “Mi fa pena, non riesco ad avercela con lui”

Soleil Sorge pensa ancora ad Alex Belli e ammette di sentire la sua mancanza. Soleil e Alex hanno trascorso tre mesi vivendo in simbiosi. Un rapporto arricchito da baci, abbracci e dichiarazioni d’affetto che hanno portato Delia Duran a chiedere più volte il confronto sia con Soleil che con il marito. Dopo averlo rivisto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, Soleil ammette di sentire la mancanza di Alex e di essersi sentita disorientata nel momento in cui l’attore ha lasciato definitivamente la casa.

“Ti dirò che tutto sommato mi fa anche un pò pena, non riesco ad avercela con lui. Ha dato tanto qui” ha rivelato Katia Ricciarelli riferendosi a Belli. “Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento, ma gli voglio bene dell’anima e mi manca un sacco. Non ho nulla contro di lui” ha replicato la Sorge,

Soleil Sorge: “Sono stata felice di rivedere Alex Belli”

Dopo l’addio di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha avuto la possibilità di rivedere più volte l’attore per confronti per fare chiarezza sul loro rapporto. Nonostante tra i due le parole siano state forti, Soleil non nasconde di essere stata felice di rivedere Belli. “Quando l’ho rivisto sono stata felice, mi mancava un sacco”, ha ammesso l’influencer.

“Alla fine con noi è stata una brava persona. Noi quando litigavamo poi scoppiavamo a ridere. E, comunque, con due personalità forti come la mia e la sua arrivare poi a riderci su non è da poco” ha aggiunto Soleil. “Quello è sinonimo di intelligenza”, ha concluso la Ricciarelli.

