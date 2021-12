Soleil Sorge asfalta Valeria Marini/ “Non mi interessa che lei voglia…”

Soleil Sorge si scontra con Valeria Marini. L’influencer è infastidita dal comportamento di Valeria che tende a voler chiudere sempre le porte finestra della casa del Grande Fratello Vip. Soleil allora ribatte: “Non mi interessa che Valeria chiude tutto.. io apro qua”. A quel punto è comparsa Valeria Marini che ha replicato stizzita: “Cosa fai Sole?”. Gli altri inquilini della casa si sono lasciati andare alle risate anche se in molti sui social si sono mostrati concordi con Soleil. Valeria Marini non è particolarmente apprezzata dal pubblico a casa. Sembra infatti che la showgirl ce ne abbia sempre una: “Valeria è proprio una rottura , se non fosse in coppia con Giacomo ( e lo hanno fatto apposta ),sarebbe già fuori dalle balle, almeno per il pubblico , per contratto forse no, gira sempre nuda , poi ha freddo ..no vabbè”, ha scritto un utente sui social.

Soleil Sorge e Valeria Marini hanno due caratteri forti e meraviglia il fatto che tra di loro non ci sia stato per il momento uno scontro acceso: “Mi meraviglia il fatto che ancora non si siano scontrate. Soleil è così critica con tutti eppure a Valeria gliele lascia passare tutte le sue manie di protagonismo”, ha scritto un altro utente.

Soleil Sorge commette una gaffe con Valeria Marini

Nelle ultime ore, Soleil Sorge si è resa protagonista di una gaffe. Proprio lo scorso anno, Valeria Marini aveva lanciato il suo nuovo singolo “Boom”. Parlando della sua canzone con Soleil, la showgirl le ha fatto notare come il suo brano sia diventato virale. A quel punto però è arrivata la replica dell’influencer che ha fatto notare come nessuno conoscesse la sua canzone. Valeria però non l’ha presa bene e ha detto: “Ma come? Boom, la mia canzone”. Soleil Sorge, accortasi della gaffe, ha tentato di riparare: “Ah, è la tua?”. La gaffe di Soleil non è passata inosservata e ha fatto divertire molto il web.

Intanto, Soleil Sorge ha scoperto che Delia Duran sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip. L’influencer ha reagito in modo inaspettato ballando e sorridendo come a conferma del fatto che i suoi sospetti si tanno realizzando, e che non c’è nessun colpo di scena che lei non avesse ancora previsto. Attualmente non sappiamo se Delia abbia rimandato o meno la sua entrata in scena, ma certamente è lei una delle nuove concorrenti, e i fan di Soleil si sono sentiti in dovere di avvertirla del colpo basso che sta per lanciarle Signorini.



